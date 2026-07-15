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Ciprian Ciucu: Mi se reproşează că se lucrează prea mult în Bucureşti. Niciun oraş nu se poate repara fără şantiere

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Foto: Ciprian Ciucu/ Facebook
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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a mers miercuri pe şantierul liniei de tramvai de pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. El a spus că i se reproşează că se lucrează prea mult în Bucureşti şi că îşi asumă acestă critică, dar niciun oraş nu se poate repara şi pune la punct fără şantiere. Primarul spune că în şantier a găsit 52 de muncitori şi 16 utilaje, iar pe tot tronsonul erau 106 muncitori şi 21 de utilaje.

„Mi se reproşează că se lucrează prea mult în Bucureşti. OK, îmi asum acestă critică, dar să ştiţi că niciun oraş nu se poate reapara şi pune la punct fără şantiere. Mi se spune că nu sunt muncitori pe şantiere. De aceea monitorizam, mergem pe teren, iar din monitorizari reies că sunt atâţia muncitori câţi erau programaţi. Da, este posibil ca pe un tronson pe lângă care treceţi cu maşina să nu vedeţi muncitori. Dar un tronson poate avea 5, 5, 6 km şi dacă nu sunt acolo, cu siguranţă sunt în altă parte”, spune Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook.

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Primarul arată că înţelege disconforul din trafic şi de aceea s-au mobilizat să lucreze cât mai mult pe perioada verii.

Ciucu spune că dimineaţă a fost pe şantierul la care se lucrează pe linia de tramvai de poe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Potrivit primarului, lucrările au început în aprilie 2026 şi vor fi gata în primăvara anului 2027, potrivit News.ro.

„Este vorba despre înlocuirea (plus lucrări pentru utilităţi) a 5,3 km de linie de tramvai pe Bd. Dimitrie Pompeiu - Şos Petricani - Bd. Lacul Tei - Str. Maica Domnului - Str. Reînvierii - Str. Turmelor În şantier am găsit 52 de muncitori şi 16 utilaje, iar pe tot tronsonul erau 106 muncitori şi 21 de utilaje. Urmează supralărgirea şi modernizarea bulevardului: am scos la licitaţie lucrările de proiectare şi execuţie. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 iulie. Valoare totală estimată de 256,4 milioane lei”, menţionează primarul Capitalei.

Ciprian Ciucu mai afirmă că lucrările vizează lărgirea bulevardului la două benzi pe sens, trotuare, pistă de bicicletă, spaţii verzi; extinderea infrastructurii de tramvai până pe Bd. Barbu Văcărescu, astfel încât liniile 16 şi 36 vor fi conectate cu cele ale liniei 5. Peste această extindere, vom construi o pasarelă pietonală; realizarea unui drum de legătură între Şos. Pipera – Bd. Dimitrie Pompeiu şi Str. Fabrica de Glucoză.

Primarul arată că întreaga zonă va beneficia de o reconfigurare a circulaţiei, care va decongestiona mult traficul.

 

Editor : M.B.

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