Bogdan Dumitru, ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, a fost prezent în studioul Digi24 pentru a vorbi despre proiectul RO Wallet și, în mod normal, discuția s-a îndreptat și către rezistența la schimbare a cetățenilor.

„Numai că există câteodată o rezistență la schimbare care, din cauza argumentelor vehiculate, ai senzația că nu va fi îndepărtată niciodată”, a comentat Cosmin Prelipceanu, introducând în discuție un subiect colateral, cel al dezinformării „ăștia vor să ne cipeze”. Argumentația lui Bogdan Dumitru a fost însoțită și de un video, în care mai mulți cetățeni își manifestau îngrijorarea față de aceste cipuri.

„Ne apropiem cu pași repezi de cipare, dragi români”, comenta o persoană, în timp ce alta argumenta că „Mi s-a părut foarte suspect că lucrătorul de la ghișeu încerca să mă combine, să fac modelul cu cip, adică să mă amprenteze.”

„Sincer, depinde, cred, cât ești de spiritual, nu știu cât crezi, în ce să le găsesc în cărțile de rugăciuni, pentru că acolo cred că se scrie la un moment dat despre cipuri și despre chestia asta” – era de părere altcineva.

„Un cip în buletin înseamnă un ochi care nu doarme niciodată”, spunea și deputata AUR Lidia Vadim Tudor.

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„Aceste este viitorul”

Cosmin Prelipceanu: „Suntem o societate diversă, este democrație. Noi nu atacăm ideea că unii au altă părere. Ce vreau să aflu de la dumneavoastră este dacă vom putea vreodată și cum să îi convingem pe acești oameni că ăsta e viitorul. Nu ai încotro, totul devine, va deveni electronic”.

„Una dintre afirmații a fost că acel cip din buletin sau din pașaport este activ tot timpul”, a comentat Bogdan Dumitru. „Acel cip conține niște instrucțiuni, poate executa un cod, dar el se activează doar în momentul când de cipul respectiv se apropie un câmp electromagnetic care îl activează. El doar atunci pornește și doar atunci verifică niște chei de criptare, mă rog, execută codul.”

„Cu alte cuvinte, el este pasiv și devine activ numai atunci când intră într-un aparat”.

Dar asta nu înseamnă că unii dintre noi nu pot să aibă temeri. Aș spune că le înțeleg. Nu le înțeleg neapărat la nivel de explicații, dar înțeleg că temerea există. De unde vine ea? Mi-e, mărturisesc că mi-e greu să știu, dar cu certitudine, poate printr-o explicare mai bună sau repetată din diverse surse, din mai multe surse, cred că percepția asta se va schimba încet-încet. Plus că mai e un lucru. Aș vrea să spun că atunci când observăm că în jurul nostru sunt din ce în ce mai mulți oameni care folosesc un serviciu, o aplicație, un telefon, orice, și aparent nu se întâmplă nimic, poate că astfel de percepții sau astfel de temeri se vor stinge încet-încet”, a spus ministrul.

„Deci consider că e o chestiune de timp. Dacă suntem pasivi, probabil că timpul ăsta va fi de lungă durată, dacă încercăm să explicăm un pic mai atent, ținând cont de această temere, lucrul ăsta se va schimba. Am putea să îl schimbăm mai repede, odată, dacă ne dorim și, doi, dacă depunem puțin mai mult efort în a comunica."

Editor : Sebastian Eduard