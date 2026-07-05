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Circulaţia feroviară este temporar întreruptă pe secţia Eforie Nord - Eforie Sud, din cauza unei şine rupte. Întârzieri ale trenurilor

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tren cfr calatori
Foto: Facebook / CFR
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Circulaţia trenurilor este temporar întreruptă pe secţia Eforie Nord - Eforie Sud, din cauza unei şine rupte, anunţă duminică CFR Călători.

„Astăzi, 5 iulie 2026, începând cu ora 13:40, circulaţia trenurilor este temporar întreruptă pe secţia Eforie Nord – Eforie Sud, din cauza unei şine rupte. Personalul CFR SA intervine pentru remedierea situaţiei şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă. Până la restabilirea circulaţiei în condiţii de siguranţă, trenurile de călători vor înregistra întârzieri generate de acest incident”, informează CFR Călători.

CFR SA a anunţat că echipele de intervenţie ale companiei se deplasează la faţa locului pentru verificări tehnice şi pentru executarea lucrărilor necesare de remediere. Măsura de oprire temporară a circulaţiei a fost dispusă pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă feroviară, conform procedurilor aplicabile în astfel de situaţii.

„Şina ruptă reprezintă o discontinuitate la nivelul elementului de rulare al căii ferate, care impune intervenţia personalului de specialitate înainte de reluarea traficului. După evaluarea în teren, echipele tehnice vor stabili soluţia de remediere şi vor executa lucrările necesare pentru repunerea liniei în condiţii corespunzătoare de exploatare”, precizează CFR SA.

Până la finalizarea intervenţiei, trenurile care tranzitează zona pot înregistra întârzieri. CFR S.A. menţine legătura operaţională cu operatorii de transport feroviar, astfel încât aceştia să poată informa călătorii cu privire la circulaţia trenurilor.

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Editor : Sebastian Eduard

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