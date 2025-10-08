Live TV

Circulația pe Transfăgărășan a fost închisă temporar. Strat de zăpadă de 30 cm

Data publicării:
Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România.
Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România.

CNAIR a anunţat, miercuri, că, din cauza condiţiilor meteorologice, ninsori abundente, viscol şi un strat de zăpadă care depăşeşte 30 de cm, DN7C (Transfăgărăşan) se închide temporar, începând cu orele 10:00, de la km 104+000 (Piscu Negru) până la km 130+800 (Bâlea Cascadă).

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de CNAIR, această măsură este necesară pentru că nu mai pot fi îndeplinite condiţiile de siguranţă rutieră, având în vedere că cei mai mulţi şoferi care tranzitează zona în această perioadă nu au maşinile dotate cu cauciucuri de iarnă şi astfel pericolul de accidente este iminent.
”Circulaţia va fi redeschisă dacă se vor îmbunătăţii condiţiile meteo şi se va putea tranzita zona în condiţii de siguranţă. Precizăm, de asemenea, că intervenim în continuare pentru deszăpezirea Transfăgărăşanului între intersecţia cu DN1 şi Bâlea Cascadă, dar şi pe această porţiune, circulaţia este permisă doar pentru maşinile pregătite pentru condiţii de iarnă”, a mai transmis CNAIR.

Sectorul de drum închis - de la km 104+000 (Piscu Negru) până la km 130+800 (Bâlea Cascadă) - face legătura între judeţele Sibiu şi Argeş.

În Sibiu este cod galben de precipitaţii, iar în Argeş cod portocaliu. La munte, în zonele înalte, meteorologii au anunţat că va ninge viscolit şi se va depune strat de 10-30 de centrimetri.

 

