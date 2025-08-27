Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan va fi închisă vineri câteva ore

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă că circulaţia rutieră pe DN7C - Transfăgărăşan se închide, vineri, timp de trei ore, pentru organizarea eveniment automobilistic „Tribute to Transfăgărăşan by Porsche”.

CNAIR informează, printr-un comunicat de presă, că vineri, 29 august, în intervalul orar 08:00 - 11:00, se va închide temporar circulaţia rutieră pe drumul naţional DN7C - Transfăgărăşan, pe sectorul cuprins între Conacul Ursului (km 105 +000) şi Bâlea Cascadă (km 129 + 000) pentru organizarea evenimentului automobilistic „Tribute to Transfăgărăşan by Porsche”.

Potrivit sursei citate, acest eveniment presupune deplasarea în coloană organizată a aproximativ 120 de autoturisme marca Porsche pe o distanţă de 24 de kilometri pe următorul traseu: Bâlea Cascadă - DN 7C (km 129) - Bâlea Lac – DN 7C (km 116+808, judeţul Sibiu) - Conacul Ursului (km 105, judeţul Argeş).

Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale şi autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., şi pe prima pagină în caseta din stânga: www.cnadnr.ro - DISPECERAT - Situaţia Drumurilor Naţionale, dar şi pe pagina de Facebook a companiei.

