Cîțu explică de ce au fost decise primele măsuri de relaxare mai devreme: Rata de pozitivare a scăzut mai rapid decât ne așteptam

Premierul Florin Cîțu a explicat la Digi24 de ce a fost luată decizia renunțării la obligativitatea măștii în spațiile deschise, cu excepția zonelor aglomerate, și cea a ridicării restricțiilor de noapte începând cu 15 mai, deși în urmă cu câteva zile autoritățile spuneau că nu vor fi măsuri de relaxare înainte de 1 iunie. Premierul a făcut însă apel la oameni să se vaccineze, spunând că de acest lucru depind următoarele etape de relaxare.

„Am avut mai multe scenarii, am discutat și cu domnul președinte și am zis să extindem puțin indicatorii la care ne uităm și dacă vom avea rezultate mai bune la acești indicatori, vom lua măsurile mai devreme. A fost un cumul de factori, dar am văzut că a mers mai bine valul 3 decât ne așteptam. Rata de pozitivare scăzut mai rapid decât ne așteptam, în corelație cu campania de vaccinare mai bună. Avem deja, de câteva zile, peste 100.000 de persoane care se vaccinează zilnic și în acest context am spus că e momentul să luăm această decizie”, a spus Cîțu.

El a precizat, însă, că deși au fost luate aceste măsuri de relaxare, oamenii trebuie să înțeleagă că suntem încă în pandemie și că trebuie continuată campania de vaccinare.

„Am reușit să luăm această măsură mai repede pentru că românii au înțeles să se vaccineze. Dacă vrem să avem următoarele etape de relaxare trebuie să ne vaccinăm, altfel va fi mai grea revenirea la normalitate. Cu cât ne vaccinăm mai repede, cu atât revenim mai repede la normalitate”, a spus premierul.

„Ceea ce am făcut acum este un pas spre revenirea la normalitate, pentru că am avut o campanie de vaccinare de succes şi avem indicatori care ne arată că suntem într-o perioadă bună, dar vom evalua permanent ce se întâmplă cu aceşti indicatori”, a adăugat el.

Cîțu a precizat că starea de alertă rămâne în vigoare și că mâine va avea loc o ședință a CNSU pentru a definitiva calendarul relaxării.

„Mâine vom face hotărârea de guvern. Mâine vom avea hotărârea CNSU şi vom mai veni cu detalii exact despre ce se întâmplă între 15 mai şi 1 iunie”, a explicat el.

