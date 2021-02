Cîțu explică reducerea cu aproape 89% a banilor alocați pentru construirea de biserici: „Nu are niciun fel de conotație”

Guvernul a redus bugetul alocat anul acesta pentru construirea și restaurarea lăcașurilor de cult cu aproape 89% față de 2020. Premierul Florin Cîțu a spus, după ședința de Guvern, că în 2020 au fost alocați mai mulți bani decât în trecut pentru acest domeniu și că diferența dintre bugetul pe acest an și anii anteriori nu este semnificativă.

„Anul trecut a fost o alocare de o măsură istorică. Dacă vă uitați în buget, nu este o reducere foarte mare a bugetului. Nu are niciun fel de conotație”, a spus premierul, răspunzând astfel întrebărilor jurnaliștilor.

„Este o sumă pe care am discutat-o de la început cu cultele, este o sumă care vine și susține aces sector. Nu am avut o critică din partea sectorului, deci nu am avut aceste probleme”, a adăugat el.

