Cîțu: Înțeleg că toți avem o reticență după un an de zile de restricții, dar sunt măsuri necesare. Lucrurile se vor schimba

Premierul Florin Cîțu a explicat, la finalul ședinței de Guvern de miercuri, felul în care au fost decise noile reguli în România. Cîțu susține că toate aceste restricții sunt necesare și comparativ cu toate celelalte țări din UE, țara noastră are cele mai relaxare măsuri privind reducerea riscului de răspândire a virusului.

"În februarie, ianuarie, țin minte că tot primeam întrebări referitoare la diferența asta dintre România și Europa, pentru că în Europa erau măsuri tot mai restrictive și în România rămâneau relaxate. Și va spuneam că mă uit la mai mulți indicatori, la numărul persoanelor care ajung la ATI, care sună la 112 în legătură cu Covid, mă uităm la numărul de decese. Am zis de atunci că în acel moment nu se justifică nicio măsură. Din păcate, începând cu sfârșitul lunii februarie, a început să crească ușor numărul cazurilor covid, a început să crească numărul persoanelor de la ATI, numărul deceselor, dar și al apelurilor la 112 legate de covid. Având în vedere toți acești indicatori, am luat decizia de a avea consultări cu prefecții, cu asociația municipiilor și orașelor, cu consiliile județene, pentru a găsit soluții. Am vrut să discut cu ei pentru că sunt liderii locali", a declarat premierul.

Acesta a explicat că la baza deciziilor au stat mai mulți factori, iar scopul principal a fost adaptarea lor în funcție de fiecare localitate în parte.

"Nu am vrut să închid economia și am vrut să luăm măsuri pentru fiecare localitate în parte. Am vrut să nu avem o soluție unitară pentru toată România, ci să fie aplicate pentru fiecare localitate în parte. Al doilea obiectiv a fost de a mă asigura că vom găși o soluție pentru a sărbători Paștele anul acesta. Cu respectarea măsurilor, vom putea sărbători și Paștele catolic și pe cel ortodox la biserica. A treia întâlnire pe care am avut-o a fost cu specialiștii. Am vrut să înțeleg ce se întâmplă, care sunt diferențele față de celelalte valuri. Am aflat câteva lucruri care sunt diferite față de ce s a întâmplat anul trecut în România. În primul rând, persoanele care ajung la AȚI, ajung într-o situație mult mai gravă decât anul trecut. Pentru că ne putem testa acasă, multe persoane nu își iau medicația, nu sună medicul de familie astfel că ajung în stare gravă la ATI. Vom avea 1.600 de paturi la ATI. E un sistem de sănătate care e construit așa de 30 de ani și nu putem să îl schimbăm peste noapte", a mai spus Cîțu.

"Am cerut soluții de la specialiști că să încetinim răspândirea virusului și să accelerăm vaccinarea"

"Aveam nevoie de aceste măsuri și am cerut soluții de la specialiști că să încetinim răspândirea virusului o perioada că să putem accelera campania de vaccinare. Sunt măsuri care ne ajută acum, pe termen scurt, luna această, luna viitoare, că să putem accelera campania de vaccinare. După aceea o să vedeți că lucrurile se vor schimbă. Încă sunt în vigoare regulile de anul trecut, telemunca e în vigoare și pentru cei din sectorul public și pentru cei din sectorul privat, la fel și decalarea programului de muncă", a mai precizat premierul.

Acesta a spus și că România încă are cele mai relaxate măsuri din Uniunea Europeană.

"Trebuie să avem răbdare în martie și aprilie. Dacă respectăm măsurile în această perioada și accelerăm campania de vaccinare, economia o să își revină. Am vrut să explic măsurile pentru că nu au fost foarte bine explicate", a mai spus Cîțu.

Editor : Alexandra Andronie