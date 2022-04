Ciucă: Un nou punct de trecere a frontierei va fi deschis la Giurgiu-Ruse, în urma unui acord cu Bulgaria semnat la Bucureşti

Acordul cu Bulgaria în domeniul transporturilor, semnat vineri, va permite deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei la Giurgiu-Ruse, a transmis premierul Nicolae Ciucă.

Prim-ministrul României l-a primit, la Palatul Victoria, pe omologul bulgar, Kiril Petkov, menţionând că reprezintă "o bună ocazie" pentru reluarea dialogul asupra mai multor teme de interes.

"Un punct important al discuţiei îl reprezintă colaborarea noastră în domeniul transporturilor, care a beneficiat de contribuţia doamnei comisar european pentru Transporturi, Adina Vălean. Concretizăm această cooperare prin rezultate de care să beneficieze cetăţenii noştri. Acordul semnat astăzi la Bucureşti în domeniul transporturilor va permite deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei româno-bulgare la Giurgiu-Ruse", a scris Nicolae Ciucă pe Facebook.

"O bucurie să asist la semnarea acordului privind PTF Giurgiu-Ruse cu omologul şi prietenul meu prim-ministrul Kiril Petkov şi să discutăm despre cooperarea noastră bilaterală în diverse domenii, inclusiv transport, energie şi situaţia din Ucraina", a transmis premierul Ciucă şi pe Twitter.

Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, care efectuează o vizită de lucru în România, a fost primit vineri de preşedintele Klaus Iohannis şi de premierul Nicolae Ciucă.

Cei doi prim-miniştri au participat și la ceremonia de semnare a acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea la frontiera de stat româno-bulgară a punctului internaţional al frontierei Giurgiu-Ruse feribot.

Cele două delegaţii au o întrevedere în plen, cu participarea comisarului european Adina Vălean, iar de la 17,30, cei doi premieri şi comisarul european vor susţine o conferinţă de presă comună la Palatul Victoria.

Vizita premierului Bulgariei trebuia să înceapă la ora 11,30, cu primirea la Palatul Victoria, însă programul a fost decalat. Kiril Petkov a efectuat o vizită în Ucraina.

Punctul de frontieră permanent de la Giurgiu-Ruse va fi deschis permanent pentru trecerea Dunării cu feribotul

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat vineri că punctul de frontieră permanent de la Giurgiu-Ruse va fi deschis pentru pasageri şi pentru vehiculele cu masă maximă de 40 de tone.

"Prin Acordul semnat astăzi, între Guvernul României şi cel al Republicii Bulgaria, acest punct de trecere va fi deschis permanent pentru pasageri şi pentru vehiculele cu masă maximă de 40 de tone", a scris Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, acordul pentru trecerea cu feribotul a frontierei româno-bulgare va intra în vigoare în toamna acestui an.

"Mai mult, la întâlnirea de astăzi cu delegaţia bulgară am remintit importanţa derulării cât mai rapide a proiectului Fast Danube. Este în interesul economic al ambelor ţări ca Dunărea să fie navigabilă pe toată perioada anului. Aceasta va permite transportul unor volume mult mai mari de mărfuri pe Dunăre (ceea ce în contextul conflictului din Ucraina are o importanţă deosebită pentru economia altor state membre ale Uniunii Europene). Am oferit, din nou, sprijinul experţilor români pentru a ajuta partea bulgară să finalizeze Studiul de Fezabilitate necesar punerii în practică a proiectului Fast Danube!", a precizat ministrul Transporturilor.

