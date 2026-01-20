Live TV

Ciucu anunță amenzi pentru șoferii care nu plătesc parcarea pe locurile Primăriei și mai puține gratuități. „Din 12 ore, încasăm 2"

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță schimbări în ceea ce privește primăriile care țin de municipalitate: mai puține gratuități, mai multe amenzi pentru cei care nu plătesc și un serviciu propriu de ridicări auto. „Astăzi, serviciul de parcări este o glumă”, susține primarul, arătând că din 12 ore, pentru un loc de parcare se încasează în prezent banii pentru doar două ore.

„În următoarele luni voi avea și câte 4 – 5 ședințe pe zi pentru a pune lucrurile la punct. Astăzi, serviciul de parcări este o glumă! Ca să vă faceți o idee, în medie, pentru un loc de parcare încasăm din 12 ore, doar 2 ore”, a spus el.

„Am dat dispoziție Poliției Locale ca de săptămâna acesta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor, de săptămâna acesta, Poliția Locală a Municipiului București va aplica amenzi. De asemenea, Poliția Locală va prelua cele 7 mașini, “OZN-urile”, cum li se spune popular, care vor înregistra și emite automat amenzile. Am rugat Poliția Locală a Sectorului 6 să asiste Poliția Locală a Municipiului București în acest proces, să facă transfer de know-how (proceduri, regulamente etc.)”, a spus Ciucu.

Potrivit acestuia, în prezent 100.000 de mașini au gratuități pe aproximativ 40.000 de locuri de parcare. „Actuala politică este caducă, este un non-sens”, spune el.

„Peste de 5.000 de masini ale presei au gratuități. Multe zeci de mii de mașini ale persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor (am fost informat că aici exista si un fenomen semnificativ de fraudă cu însemne false). Vom menține gratuitatea, dar doar pe cele 4% locuri pe care le organizăm cu acestă destinație, conform legii”, a continuat Ciucu.

El mai spune că sunt 86.000 de mașini electrice și hibride, inclusiv „mild hybrid”, care „se bat” pe cele cca. 40.000 de locuri de parcare.

„Aici nu am luat o decizie, vom avea o dezbatere pentru că mai mult de jumătate din încasări sunt anulate de aceste gratuități, iar bugetul PMB este în piuneze”, a spus el.

„I-am dat în lucru Viceprimarului Stelian Bujduveranu să operaționalizeze un serviciu propriu de ridicări, care să funcționeze în Inelul Central, dar decizia finala va fi luată după discuții cu primarii sectoarelor”, a continuat Ciucu.

El nu are încă un plan pentru crearea de noi locuri de parcare.

„Voi veni cu informații pe acest subiect pe parcursul acestui an, în funcție de buget si poate parteneriate public-privat. Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan doar punem la punct ce există”, a explicat el.

