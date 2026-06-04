Ciucu anunță „câţiva ani de şantiere” pe străzile din București: „La final, va fi mult mai bine”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis joi că, în următorii doi ani, va fi nevoie de lucrări de infrastructură care vor genera disconfort, dar care sunt necesare pentru fluidizarea traficului şi un transport în comun civilizat.

„E nevoie în următorii doi ani să avem lucrări de infrastructură serioase, care să ne pună oraşul pe nişte baze solide. Fac apel la bucureşteni să înţeleagă că este drumul corect. Este drumul corect pe care voi merge în perioada următoare şi ştiu că vor fi doi ani dificili, doi ani de disconfort în trafic. Dar,. Vom avea transport în comun civilizat, care va prelua o bună parte din transportul din Bucureşti, va uşura traficul. Mult mai si la final, va fi mult mai bine lenţios, fără zgomot. Asta se va simţi la nivel de oraş, în creşterea calităţii serviciilor publice şi în creşterea calităţii vieţii bucureştenilor”, a spus Ciucu într-un mesaj video pe Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, în prezent, în Bucureşti, se lucrează la un nivel la care nu s-a mai întâmplat de mult timp.

„Cred că înainte de Revoluţie se mai lucra în acest ritm. Eu ştiu că vor urma câţiva ani de şantiere pentru bucureşteni. Nu vreau să îi mint, vreau să le spun adevărul. Să se pregătească mental. Nu se poate altfel: dacă nu facem aceste lucrări pentru liniile de tramvai, tramvaiul va circula efectiv pe beton. De 50 de ani nu s-au mai înlocuit aceste şine. E nevoie de lucrări de utilităţi: apă canal, termoficare, reţele electrice, pentru că nu vrem, după ce reabilităm o şină de tramvai, să explodeze o conductă. Nu vrem acest lucru: să o luăm de la capăt cu alte lucrări, cu alţi bani cheltuiţi. Sunt mobilizat, sunt pe teren, sunt în Primărie, sunt în şedinţe. Caut soluţii”, a spus el.

Primăria Capitalei a informat că se efectuează lucrări complexe, care presupun inclusiv reabilitarea utilităţilor din subteran şi că, uneori, după decopertare, apar situaţii neprevăzute.

„Şinele de tramvai sunt vechi de mai bine de 50 de ani. Abia se mai putea circula pe ele. Însă utilităţile din subteran sunt şi mai vechi. Pe unele colectoare nu s-a mai intervenit de la 1900, de 126 de ani! Trebuie şi ele refăcute”, a precizat PMB, pe Facebook.

Conform municipalităţii, anul acesta vor fi finalizate trei loturi de lucrări pentru reabilitarea şinelor de tramvai. Dintre cei 50 de kilometri care trebuie înlocuiţi, 5,5 kilometri sunt gata şi 37 în lucru.

Anul acesta urmează să fie încheiate lucrările la lotul 9 (Bd. Chişinău, de la rond Pantelimon până la Bd. Basarabia); lotul 10 (de la Bd. 1 Decembrie - terminal Republica), unde trebuie finalizat şi proiectul Primăriei Sectorului 3 - pasarela pietonală; lotul 11 (Bd. Expoziţiei, cu străzile adiacente).

Valoarea totală a acestor investiţii este de 7,147 miliarde lei, dintre care 1,678 miliarde lei (23%) sunt fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional.

Finanţarea include 50 de kilometri de şină, achiziţia a 63 de tramvaie, plus refacerea depourilor Titan şi Colentina. Termenul este 31 decembrie 2029, pentru a nu pierde finanţarea.

Editor : M.B.