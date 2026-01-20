Ciucu anunță „o primă soluție” pentru căldură și apă caldă în București. „Vorbim de probleme care nu pot fi rezolvate peste noapte”

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că vor fi amplasate 24 de containere modulare care să producă apă caldă și căldură pentru bucureșteni în zonele în care nu ajunge agentul termic. Este „o primă soluție”, spune edilul, amintind că sunt în derulare investiții pentru CET Sud, CET Progresul, CET Grozăvești.

„După analize interne și negocierile de ieri de la ANRE, azi, împreună cu Ministerul Energiei, am adus din nou la aceeași masă Elcen și Termoenergetica. Știm că singura veste bună pe care doriți să o auziți e că „vine căldura”. De azi, măcar de mâine! Vă voi spune adevărul: situația cu care ne confruntăm cu toții nu e pentru că „nu ne pasă” sau „nu vrem să deschidem robinetul”, ci pentru că vorbim de probleme de ordin tehnic, structurale, care datează de zeci de ani și care s-au agravat. Nu pot fi rezolvate peste noapte”, a scris Ciucu pe Facebook.

El spune că una dintre soluțiile agreate a fost amplasarea a „24 de containere modulare pentru prepararea agentului termic”.

„În zonele în care nu ajunge agentul termic, în perioadele deficitare, vom amplasa 24 de containere modulare. Acestea vor asigura un plus de stabilitate și continuitate în furnizarea căldurii, acolo unde rețeaua are dificultăți. Locațiile au fost deja stabilite, în urma unei analize tehnice detaliate, astfel încât intervenția să aibă impact maxim acolo unde este cea mai mare nevoie”, a spus Ciucu.

În opinia sa, instalarea containerelor reprezintă o soluție practică și rapidă, care completează investițiile aflate în derulare. În paralel, Elcen are în derulare trei proiecte majore de investiții, finanțate din Fondul de Modernizare, pentru CET Sud, CET Progresul, CET Grozăvești, amintește edilul.

Luni, va avea loc o nouă întâlnire între Elcen și Termoenergetica pentru a se concretiza din punct de vedere financiar și juridic instalarea acestor containere. Contractul e derulat de PMB, prin direcția Investiții, a mai spus Ciucu.

