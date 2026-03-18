Live TV

Ciucu, întâlnire cu companiile de utilităţi: Este obligatorie coordonarea. Nu e posibil să încheiem o lucrare, apoi veniţi să spargeți

Data publicării:
Ciprian Ciucu
Foto: Ciprian Ciucu Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit, miercuri, cu reprezentanţii companiilor de utilităţi publice, cărora le-a transmis că trebuie să aibă planuri de lucrări pentru următorii ani, iar acestea să fie coordonate cu lucrările Primăriei Bucureşti şi ale primăriilor de sector. „Nu e posibil ca noi să finlizăm investiţii, iar dumneavoastră să veniţi la scurt timp şi să spargeţi”, le-a transmis primarul general.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu a disuctat, miercuri, cu reprezentanţii Apa Nova, Distrigaz, Reţele Electrice România, Netcity Telecom, Termoenergetica, Compania de Iluminat Public, Administraţia Străzilor, Energetica Servicii, STB.

„Trebuie să aveţi un grafic de lucrări, un program de investiţii făcut deja pentru 2027-2028. Pentru anul în curs este deja târziu, dar evident că sunt interesat să ştiu şi ce v-aţi planificat în această vară, în toamnă. Este obligatoriu să învăţaţi să vă coordonaţi cu lucrările Primăriei Capitalei, cu primăriile de sector. Nu e posibil ca noi să finlizăm investiţii, iar dumneavoastră să veniţi la scurt timp şi să spargeţi”, le-a transmis primarul general Ciprian Ciucu.

De asemenea, potrivit datelor transmise de Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu le-a pus în vedere celor care au cabluri închise în cutii stradale să le cureţe de afişe, de graffiti şi să le întreţină.

„Altfel, vin amenzi. La fel vor fi sancţionaţi şi cei care «readuc la starea iniţială» în bătaie de joc. Lucrările trebuie să se facă cu simţ de răspundere, cu respect pentru oameni”, au transmis reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Potrivit acestora, se va lucra coordonat, planificat, stabilit cu mult timp înainte lista de investiţii.

„Nu ne batem joc de banii publici şi nu creăm disconfort comunităţii la nesfârşit”, au adăugat oficialii primăriei.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert cazanciuc digi
1
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
2
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Adrian Țuțuianu.
3
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
4
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
steag cuba profimedia
5
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Digi Sport
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
poluare
Poluare crescută în Capitală: praful din nisip și sare de pe străzi ajunge în aer. Avertismentul Gărzii de Mediu
mașină răsturnată bucurești
Accident cu șase mașini, în Sectorul 2 din Capitală: un autoturism s-a răsturnat. O femeie a fost dusă la spital
170629_AUDIERI_GUVERN_TUDOSE_03_ilan laufer INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilan Laufer a fost amendat după accidentul în care a fost lovit de o mașină în timp ce traversa o zebră pe trotinetă cu copiii săi
ciucu-baluta sedinta pmb foto facebook ciucu
Ciprian Ciucu, întâlnire cu Daniel Băluță. Despre ce au vorbit cei doi primari: „Se pare că ne-am compatibilizat”
2026-02-26-5307
Ciprian Ciucu: „Îmi doresc încă două mandate de primar, pentru că lucrurile astea se fac într-un ciclu de 10 ani”
Recomandările redacţiei
teheran khamenei
Strategia SUA și a Israelului de a-i elimina pe liderii iranieni...
BUCURESTI - PARLAMENT - BUGET - DEZBATERI GENERALE IN COMISIE -
Ședința comisiilor parlamentare în care se decidea bugetul...
atac riad
Război în Orientul Mijlociu, ziua 19. Atac cu rachete balistice...
remorcherul astana
Remorcher scufundat la Midia: După căpitanul navei, scafandrii...
Ultimele știri
Uniunea Europeană îndeamnă Israelul să înceteze operaţiunile sale din Liban
Darksword, un program spion pentru iPhone capabil să infiltreze milioane de telefoane, descoperit de experții în securitate cibernetică
Afacerist rus apropiat de Putin, în centrul unei anchete privind eludarea sancțiunilor UE. Trei persoane arestate în Mallorca
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, criticat dur de suporterii lui Tottenham pentru prestația cu Atletico Madrid: „E foarte slab...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Situația disperată în care se află soția lui Florinel Coman, fostul jucător de la FCSB. Ioana a rămas blocată...
Adevărul
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a...
Playtech
Cum funcționează metoda „firul invizibil” la bancomate. Hoții îți pot afla PIN-ul în câteva secunde
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Inflația le fură pensionarilor o pensie întreagă pe an. Analist: Ajutoarele de sărbători nu acoperă pierderile
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru pensionari de la negocierile pentru pensii mai mari: „Așa ceva nu se poate”
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit