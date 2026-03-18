Ciucu, întâlnire cu companiile de utilităţi: Este obligatorie coordonarea. Nu e posibil să încheiem o lucrare, apoi veniţi să spargeți

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit, miercuri, cu reprezentanţii companiilor de utilităţi publice, cărora le-a transmis că trebuie să aibă planuri de lucrări pentru următorii ani, iar acestea să fie coordonate cu lucrările Primăriei Bucureşti şi ale primăriilor de sector. „Nu e posibil ca noi să finlizăm investiţii, iar dumneavoastră să veniţi la scurt timp şi să spargeţi”, le-a transmis primarul general.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu a disuctat, miercuri, cu reprezentanţii Apa Nova, Distrigaz, Reţele Electrice România, Netcity Telecom, Termoenergetica, Compania de Iluminat Public, Administraţia Străzilor, Energetica Servicii, STB.

„Trebuie să aveţi un grafic de lucrări, un program de investiţii făcut deja pentru 2027-2028. Pentru anul în curs este deja târziu, dar evident că sunt interesat să ştiu şi ce v-aţi planificat în această vară, în toamnă. Este obligatoriu să învăţaţi să vă coordonaţi cu lucrările Primăriei Capitalei, cu primăriile de sector. Nu e posibil ca noi să finlizăm investiţii, iar dumneavoastră să veniţi la scurt timp şi să spargeţi”, le-a transmis primarul general Ciprian Ciucu.

De asemenea, potrivit datelor transmise de Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu le-a pus în vedere celor care au cabluri închise în cutii stradale să le cureţe de afişe, de graffiti şi să le întreţină.

„Altfel, vin amenzi. La fel vor fi sancţionaţi şi cei care «readuc la starea iniţială» în bătaie de joc. Lucrările trebuie să se facă cu simţ de răspundere, cu respect pentru oameni”, au transmis reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Potrivit acestora, se va lucra coordonat, planificat, stabilit cu mult timp înainte lista de investiţii.

„Nu ne batem joc de banii publici şi nu creăm disconfort comunităţii la nesfârşit”, au adăugat oficialii primăriei.

