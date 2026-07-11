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Clădirea Facultății de Medicină din București va fi consolidată și restaurată. Este creația arhitectului elvețian Louis Blanc

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Palatul Facultății de Medicină Carol Davila. Foto sector5.ro
Palatul Facultății de Medicină Carol Davila. Foto: sector5.ro
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Din articol
Lucrările, desfășurate pe o perioadă de 36 de luni

Guvernul a aprobat investiția pentru restaurarea și modernizarea Facultății de Medicină diin cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Proiectul de investiţii vizează conservarea, restaurarea, consolidarea şi adaptarea la cerinţele actuale de funcţionare a corpului C1 şi a ansamblului Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, clasate ca monument istoric.

Lucrările, desfășurate pe o perioadă de 36 de luni

„Intervenţiile au fost concepute pe baza studiilor istorice şi de specialitate dedicate protejării valorilor arhitecturale şi artistice ale clădirii, astfel încât să fie păstrat şi pus în valoare caracterul său istoric.

Investiţia prevede menţinerea suprafeţei construite existente, amenajarea mansardelor, păstrarea spaţiilor verzi pe o suprafaţă de 15.107 metri pătraţi şi realizarea lucrărilor pe o durată estimată de 36 de luni”, se arată în comunicat.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 952,74 milioane de lei, inclusiv TVA, din care 548,727 milioane de lei sunt alocate lucrărilor de construcţii şi montaj, menționează Agerpres.

Finanţarea va fi asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din veniturile proprii ale universităţii şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual pentru această destinaţie.

Clădirea a fost construită în 1902 în stil neoclasic francez, după un proiect realizat de arhitectul elvețian Louis Pierre Blanc, și a fost dată în folosință în data de 12 octombrie 1903.

Editor : M.C

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