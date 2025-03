Clădiri emblematice de pe întreg globul au stins luminile și au marcat Ora Pământului

Mai multe clădiri emblematice de pe întreg globul au stins luminile, sâmbătă, între orele 20:30 și 21:30, pentru a marca Ora Pământului. Inclusiv Administrația Prezidențială s-a alăturat campaniei și a stins în mod simbolic luminile de la Palatul Cotroceni „pentru a atrage atenția asupra necesității protejării mediului înconjurător”.

Din Asia și până în Europa, clădiri mari sau mici au stins luminile în cadrul unui spectacol simbolic de solidaritate cu Pământul, potrivit Agerpres.

Startul a fost dat în Noua Zeelandă, unde Sky Tower și Harbour Bridge din Auckland au stins luminile la ora 20:30. Mai multe monumente și clădiri simbolice din țară le-au urmat exemplul și au marcat debutul unui eveniment global.

Au urmat Opera din Sydney, Gardens by the Bay din Singapore, templul Wat Arun din Bangkok, Poarta Brandenburg din Berlin, Colosseumul din Roma și London Eye, urmate de statuia lui Cristos Mântuitorul din Rio de Janeiro şi Empire State Building din New York, pe partea cealaltă a Oceanului Atlantic.

Campania Ora Pământului a debutat în Australia, în anul 2007, și s-a transformat într-o mișcare globală. Străzi cunoscute, clădiri și monumente emblematice, toate își întrerup în fiecare an iluminatul pentru a atrage atenția asupra crizei climatice.

„Lumea noastră este în pericol şi ne apropiem rapid de puncte critice periculoase în domeniul climatic dincolo de care ecosistemele-cheie e posibil să nu se recupereze niciodată”, susține directoarea generală a WWF International, Kirsten Schuijt.

Palatul Cotroceni a marcat Ora Pământului

Administrația Prezidențială s-a alăturat Orei Pământului și a închis luminile de la Palatul Cotroceni pentru „a atrage atenția asupra necesității protejării mediului înconjurător”.

„Anul acesta, Ora Pământului a coincis cu Ziua Mondială a Apei, un prilej în plus să reflectăm la importanța resurselor naturale, în special a apei. Aceasta este esențială pentru sănătate, agricultură și producerea unei energii sustenabile. Protejarea planetei începe cu gesturi simple: reducerea risipei de apă și energie poate avea un impact real. Fiecare dintre noi poate contribui la un viitor mai sustenabil!”, se arată într-o postare pe Facebook a Administrației Prezidențiale a României.

Editor : Andreea Rubica