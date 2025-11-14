O banală anestezie a ucis o copilă de numai doi ani, într-o clinică privată din centrul Capitalei. Primele rezultate ale autopsiei arată că fetița avea afecțiuni medicale și nu ar fi trebuit anesteziată. Cine a greșit? Clinica nu avea autorizație sanitară de funcționare, potrivit informațiilor Digi24. Iar inspecția Sanitară de Stat amendase aceeași clinică, în ianuarie, pentru că avea probleme cu sterilizarea instrumentelor. Ministrul Sănătății acuză nerespectarea protocoalelor, autorizații emise ilegal și funcționarea improvizată a multor unități medicale private. Câți români merg însă la medic după ce verifică legalitatea acestora? Cine îi protejează pe pacienți de tragedii? Acum, doi tineri părinți își plâng copilul de numai doi ani. L-au dus la medic să îl facă bine, pleacă acasă cu el în coșciug.

Trebuie să știe toată lumea că această clinică nu avea autorizație sanitară de funcționare, iar acest lucru înseamnă că această clinică nu trebuia să fie deschisă, nu ar fi trebuit să aibă pacienți. Acest lucru însă se întâmplă. Mi-au scris astăzi părinți care au fost cu copiii acolo, pentru că această clinică avea campanii agresive pe această pe această temă, iar o informație nouă pe care am obținut-o în urmă cu puțin timp, pe surse, este că fetița care aseară a murit la această clinică a mai fost sedată o dată la începutul acestui an, în ianuarie, iar medicii stomatologi atunci i-au făcut proceduri pentru a-i pune coroane de zirconiu.

Acest lucru se întâmplă extrem de rar sau nu ar trebui să se întâmple, și aici ar trebui să avem părerea unui medic stomatolog, pentru că vorbim de dinții unui copil de un an și două luni la momentul respectiv, dinți temporari cu carii avansate. Acesta ar fi motivul pentru care părinții au mers și de această dată, ieri, la această clinică și urma să se întâmple același lucru, ca dinții să fie îmbrăcați. Potrivit legislației, în momentul în care se face sedare unui copil, chiar dacă nu se face într-un bloc operator, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească clinica respectivă spun că trebuie să existe acces la o terapie intensivă în cazul în care se întâmplă ceva așa.

După ce acest caz a apărut în spațiul public, un medic ATI care profesează și într-o clinică de stomatologie mi-a spus că este o greșeală ca aceste sedări să le fie făcute copiilor, pentru că, spunea el „nu ai siguranță pe căile respiratorii, poate inhala orice, se poate irita, se poate trezi, nu este somnul acela profund din anestezia generală. Trebuie să fii pregătit în clinica respectivă cu aparatură în cazul în care se întâmplă ceva, o urgență, dar vedem că nu s-a întâmplat acest lucru. Nici la această clinică nu s-a întâmplat acest lucru, nici la spitalul privat din Constanța, și ministrul Sănătății ne-a spus aseară că a închis până acum peste 20 de clinici private care au bloc operator, tocmai pentru că terapia intensivă nu era așa cum ar fi trebuit, pregătită pentru salvarea de vieți, ceea ce este un lucru extrem de grav.

Editor : Liviu Cojan