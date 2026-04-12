Un bărbat din Bacău e în comă la spital, după ce a fost lovit de un clopot, chiar în noaptea de Înviere. Incidentul s-a întâmplat la miezul nopții, când clopotarul a mers să treacă clopotele la biserică, dar obiectul s-a desprins.

Incidentul s-a petrecut chiar la începutul slujbei de Înviere, la miezul nopții.

Clopotarul, un bărbat în vârstă de 49 de ani, s-a dus să tragă clopotul. A reușit să facă asta de două ori, dar a 3-a oară nu a mai funcționat.

Mai mult, clopotul s-a prăbușit peste el și l-a rănit grav.

Câțiva dintre oamenii care erau la slujbă și-au dat seama că ceva este în neregulă și au mers să verifice și l-au găsit pe bărbat inconștient. Au sunat la 112 și un echipaj medical l-a preluat și l-a dus la spital. Era în comă și a fost internat în secția de terapie intensivă.

Polițiștii fac o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul, la fel și Inspectoratul Teritorial de Muncă din Bacău.

