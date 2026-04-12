Video Bărbat în comă, după ce a fost lovit de clopot în noaptea de Înviere

Un bărbat din Bacău e în comă la spital, după ce a fost lovit de un clopot, chiar în noaptea de Înviere. Incidentul s-a întâmplat la miezul nopții, când clopotarul a mers să treacă clopotele la biserică, dar obiectul s-a desprins.

Incidentul s-a petrecut chiar la începutul slujbei de Înviere, la miezul nopții.

Clopotarul, un bărbat în vârstă de 49 de ani, s-a dus să tragă clopotul. A reușit să facă asta de două ori, dar a 3-a oară nu a mai funcționat.

Mai mult, clopotul s-a prăbușit peste el și l-a rănit grav.

Câțiva dintre oamenii care erau la slujbă și-au dat seama că ceva este în neregulă și au mers să verifice și l-au găsit pe bărbat inconștient. Au sunat la 112 și un echipaj medical l-a preluat și l-a dus la spital. Era în comă și a fost internat în secția de terapie intensivă.

Polițiștii fac o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul, la fel și Inspectoratul Teritorial de Muncă din Bacău.

Top Citite
pedro sanchez
1
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
viktor orban peter magyar
2
Alegeri Ungaria 2026. Prezență record la vot. Cozi în țară și diaspora. Acuzații...
benjamin netanyahu pedro sanchez
3
Netanyahu acuză Spania de „ostilitate” și o exclude din mecanismul de supraveghere a...
iran-miting
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Negocierile de la Islamabad se prelungesc peste...
eugen radulescu la o sedinta
5
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să atenuăm criza din Golf...
Ce imagini! Răzvan Lucescu s-a învinovățit singur și a început să plângă, la plecarea din România
Digi Sport
Ce imagini! Răzvan Lucescu s-a învinovățit singur și a început să plângă, la plecarea din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lumanari aprinse si doua persoane care iau lumina de inviere
Hristos a Înviat! Echipa Digi24.ro vă urează Paște fericit
lumina de paste
Slujba de Înviere, în direct la Digi24. Transmisiuni de la ceremoniile religioase din București și din țară
tramvai 41 noaptea
Transportul public în București în noaptea de Înviere. STB: tramvaiul 41 și 25 de linii de noapte disponibile. Metroul circulă non-stop
ID32598_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Comisar-șef de poliție din Bacău, în arest la domiciliu după ce a primit mită de 1.000 de lei
photo-collage.png - 2026-04-01T185110.268
Accident grav în Bacău: un copil a fost lovit de o mașină după ce a fugit de lângă mama sa. Intervenția a doi tineri i-a salvat viața
Recomandările redacţiei
Strait of Hormuz
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a...
Gigi becali
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de...
Francisc Doboș Vasile Bănescu
Inteligența artificială, între bine și rău. Vasile Bănescu: „Este un...
peter magyar alegeri ungaria
Alegeri Ungaria. Un apropiat al guvernului Orban publică „un plan...
Ultimele știri
Șoferița din Constanța prinsă cu 176 km/h care spunea că i se ardeau cozonacii, celebră în presa străină. Ce detaliu le-a atras atenția
Brânza Halloumi, în pericol: fermierii ciprioți se confruntă cu o epidemie mortală, iar soluția depinde de acordul turcilor din nord
Cercetătorii au inventat o boală falsă. IA le-a spus oamenilor că este reală. Experimentul făcut apoi de Digi24.ro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Lăsată singură de familia lui". Drama trăită de Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner...
Cancan
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
Fanatik.ro
Stadionul celebru din Europa unde fanii pot lucra ”de acasă” în timp ce urmăresc meciuri: ”Cel mai bun home...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cornel Dinu, glume pe seama lui George Pușcaș! La ce meserie l-a trimis
Adevărul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
Ce se face în a doua zi de Paște și ce tradiții respectă românii în Lunea Albă. Obiceiuri care se păstrează...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat în...
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Dakota Johnson iubește din nou. Cine este bărbatul care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Chris Martin
Adevarul
Misterul avioanelor sovietice în care petreceau românii. Cum au ajuns „avio-baruri” în două orașe din Timiș
Newsweek
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
Digi FM
Cine e Peter Magyar, fostul colaborator al lui Viktor Orban, devenit principalul lui adversar. A promis o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Pamela din Dallas, mai senină ca oricând. Victoria Principal are 76 de ani, o viață liniștită departe de...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...