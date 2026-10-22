Două clopote bisericești, posibil din perioada interbelică, au fost descoperite de comisarii Gărzii Naționale de Mediu printre tone de deșeuri, în curtea unei localnice din Sintești, județul Ilfov. În timpul controlului, autoritățile au găsit și cruci și icoane care ar putea avea valoare de patrimoniu. Obiectele de cult ar fi urmat să fie topite, iar proveniența lor este, deocamdată, necunoscută. Garda de Mediu a formulat o sesizare penală în urma neregulilor constatate.

Descoperirea a fost făcută în timpul unei acțiuni comune a Gărzii de Mediu Ilfov, Poliției și Jandarmeriei, care viza combaterea arderilor ilegale de deșeuri în localitatea Sintești.

Într-o hală amenajată la parterul unei locuințe, inspectorii au găsit două clopote bisericești despre care există suspiciunea că ar putea data din perioada interbelică. Alături de acestea se aflau mai multe obiecte de cult, inclusiv cruci și icoane, care ar putea avea valoare istorică sau patrimonială.

Obiectele au fost descoperite printre tone de cabluri care fuseseră incendiate și materiale provenite din dezmembrări auto. Potrivit informațiilor prezentate, există suspiciunea că inclusiv clopotele bisericești urmau să fie topite.

Autoritățile au ridicat obiectele și le-au transportat într-un depozit, unde urmează să fie examinate de specialiști. Aceștia vor stabili vechimea, proveniența și valoarea lor, precum și dacă se încadrează în categoria bunurilor de patrimoniu.

În urma controlului, Garda de Mediu a formulat o sesizare penală cu privire la activitățile ilegale de gestionare a deșeurilor constatate la fața locului.

Ancheta urmează să clarifice atât proveniența obiectelor de cult, cât și circumstanțele în care acestea au ajuns în hala respectivă.

Editor : Ș.A.