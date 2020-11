Clotilde Armand, vizită surpriză la Compania de Investiții: Am avut un șoc. Nu era nimeni la muncă, direcția are 40 de angajați

Clotilde Armand susține că a fost în vizită surpriză în Piața Mureș, la Complexul Piața Mureș în care funcționează două instituții ale Primăriei: „Am avut un șoc. Nu era nimeni la muncă”, scrie Mediafax.

„Am avut un șoc. Am fost în Piața Mureș. În clădirea din Complexul Piața Mureș funcționează 2 instituții ale primăriei: Compania de Investiții la etajul 1 și direcția de Salubrizare la etaj. Tot în această clădire a funcționat Biroul Electoral de Sector... și tot aici a avut fostul primar sediul de campanie. În numele transparenței vă prezint ce am găsit la Compania de Investiții înființată de fostul primar: nu era nimeni la muncă. Această direcție are 40 de angajați și toți sunt de negăsit. Prin această companie s-au făcut mai multe contracte dubioase: celebrul spot al spitalului inexistent interzis de CNA, celebra machetă a spitalului sau încercarea de a construi nu mai puțin de 9 patinoare cu 60 milioane de euro”, anunță Clotilde Armand.

În aceeași clădire are sediul și Direcția Protecția Mediului Sector 1: această direcție este „celebră pentru că era situată deasupra BES 1. În Direcția Protecția Mediului Sector 1 am găsit imediat după terminarea scrutinului acele procese verbale în alb și tot aici s-a refugiat acel consilier PSD cu peste 400 de ce procese verbale. Pentru că n-am găsit pe nimeni la Compania de Investiții am decis să stăm de vorbă cu șefii acestei direcții de mediu. Apoi, am reușit într-un final să dau de doamna directoare de la Compania de Investiții”.

Editor : Liviu Cojan