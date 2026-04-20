CNAIR anunță începerea Recensământului General de Circulaţie Rutieră. Ce spune compania în legătură cu oprirea vehiculelor în trafic

Trafic în București. Foto: Inquam Photos / George Călin
Compania Naţională de administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă că de marţi începe Recensământul General de Circulaţie Rutieră, care are ca scop determinarea intensităţii şi compoziţiei traficului rutier, pe categorii de vehicule, actualizarea indicilor de evoluţie a cererii de transport, furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea investiţiilor în infrastructură, întreţinerea drumurilor şi siguranţa rutieră.

„CNAIR prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN) va organiza şi coordona etapele de realizare a Recensământului General de Circulaţie Rutieră, o acţiune de importanţă strategică pentru planificarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport din România”, transmite instituţia.

Recensământul se desfăşoară, începând cu 21 aprilie, având ca obiective principale: determinarea intensităţii şi compoziţiei traficului rutier (structurate pe categorii de vehicule); actualizarea indicilor de evoluţie a cererii de transport; furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea investiţiilor în infrastructură, întreţinerea drumurilor şi siguranţa rutieră; actualizarea bazei de date a Modelelor de Transport.

Potrivit CNAIR, recensământul va fi realizat atât prin metode automate, cât şi prin metoda manuală, în puncte de înregistrare stabilite strategic la nivel naţional. Perioadele de înregistrare sunt alese astfel încât să surprindă variaţiile sezoniere şi zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, de weekend şi perioade de vârf turistic.

„De asemenea, acest proces de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părţii carosabile, astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat”, precizează CNAIR.

Rezultatele finale ale recensământului vor fi centralizate şi utilizate pentru actualizarea bazelor de date tehnice rutiere şi vor fi puse la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii în gestionarea infrastructurii rutiere.

„Monitorizarea fluxurilor de trafic este esenţială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, oferind suportul tehnic necesar proiectării investiţiilor, planificării lucrărilor de întreţinere şi optimizării circulaţiei. Aceste date permit o analiză precisă a dinamicii traficului şi sunt fundamentale în evaluarea impactului asupra mediului, facilitând estimarea emisiilor poluante şi elaborarea strategiilor de îmbunătăţirea calităţii aerului”, subliniază compania.

