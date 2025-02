CNAS nu găseşte IT-işti, deşi oferă salariu de mii de euro. Din cinci posturi, sunt ocupate doar două

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) are dificultăţi, de mai bine de un an, în a găsi specialişti în IT. Astfel, din cele cinci posturi, doar două sunt ocupate.

„Deşi există cinci posturi aprobate prin memorandum în guvern, remunerate mult mai bine decât grila de salarizare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (...) există aceste cinci posturi scoase cumva la concurs încă din anul 2023. În primă fază au existat trei persoane care au promovat acest concurs şi din acestea trei am rămas cu două persoane. O persoană a renunţat, imediat după promovare, luând contact cu activitatea de la Casei Naţională, care nu este una uşoară deloc. În prezent sunt în continuare trei posturi care trebuie cumva ocupate, iar ele ţin de expert hardware şi vizualizare, expert bază de date şi desigur un expert pentru dezvoltare şi operare”, a afirmat vicepreşedintele CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, luni seară, la Medika Tv, potrivit News.ro.

Ea a precizat că salariul este de 3.900 de euro net pentru un astfel de expert, iar criteriile de angajare au fost stabilite de către o comisie mixtă formată din experţi din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti şi din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale care a stabilit întrebările necesare pentru proba scrisă şi cu care candidaţii susţin proba orală.

„Intenţia noastră, iar aici se lucrează intens la Departamentul Resurse umane al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, este de a modifica cumva aceste criterii şi inclusiv expertiza, experienţa pe care trebuie să o aibă aceşti experţi, să o reducem cumva, anii de muncă, pentru a putea găsi persoane şi pentru a putea utiliza experienţa lor în proiectele Casei Naţionale. Pentru că, pe lângă retehnologizarea platformei informatice din asigurările de sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate derulează o serie de proiecte co-finanţate de la Uniunea Europeană. Sunt granturi europene prin care intenţionăm să actualizăm platforma pentru a o pregăti pentru conectarea la nivel european, pentru schimbul de date în sănătate”, a explicat reprezentanta CNAS.

Potrivit acesteia, în teritoriu, doar două Case Judeţene de Asigurări de Sănătate nu au angajaţi experţi în IT.

