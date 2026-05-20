Cocaină vândută într-o vulcanizare din Iaşi. Care era prețul la care putea fi cumpărat drogul de mare risc

Cinci persoane cu vârstele între 38 şi 50 de ani, suspectate că ar fi procurat, deţinut şi vândut cocaină, cu 500 de lei pentru un gram, unor clienţi din municipiul Iaşi, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţia de trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, unul dintre arestaţi folosea o vulcanizare din oraş pe care o administra şi care era folosită ca paravan pentru ascunderea activităţilor ilicite, poliţiştii descoperind în incinta acesteia mai multe droguri.

Potrivit Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, poliţiştii instituţiei, împreună cu procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi, au documentat activitatea infracţională a cinci persoane, cu vârstele între 38 şi 50 de ani, cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc. În sarcina a două dintre persoanele cercetate s-a reţinut şi comiterea infracţiunii de trafic de droguri de risc.

Probele au indicat că, în perioada august 2025 - mai 2026, cele cinci persoane ar fi procurat, deţinut şi vândut cocaină, drog de mare risc, cu 500 de lei pentru un gram.

„Persoanele ar fi acţionat independent, între ele existând însă anumite relaţii de colaborare, pe zona de procurare a drogurilor de mare risc, destinate comercializării către clienţi din municipiul Iaşi. Din actele de urmărire penală a rezultat că una dintre persoanele în cauză, în scopul de a evita descoperirea activităţii sale ilicite, ar fi utilizat ca loc de depozitare şi de comercializare a drogurilor, punctul de lucru al unei societăţi comerciale pe care ar fi administrat-o, respectiv o vulcanizare. Cercetările efectuate au arătat că, în intervalul de timp menţionat, două dintre persoanele cercetate, ar fi vândut diferite cantităţi de cocaină, cu sume între 500 şi 1.000 de lei la o tranzacţie”, precizează sursa citată.

Totodată, menţionează aceeaşi sursă, anchetatorii au stabilit că, în perioada 17 - 18 mai 2026, una dintre persoane, de 45 de ani, ar fi vândut unei alte persoane cercetate aproximativ 55 de grame cocaină şi, de asemenea, împreună cu o altă persoană, de 50 de ani, administrator al atelierului de vulcanizare, ar fi deţinut aproximativ un kilogram de cocaină, ascunsă într-un bidon de ulei.

„Aceste cantităţi de substanţe au fost descoperite şi ridicate pe parcursul celor şapte percheziţii domiciliare efectuate de către poliţişti la data de 18 mai 2026. În acest context, au fost indisponibilizate şi peste 730 de grame de canabis, drog de risc, grindere, cântare de precizie, precum şi alte mijloace de probă”.

La datele de 18 şi 19 mai 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea celor cinci persoane, iar marţi, 19 mai, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi.

