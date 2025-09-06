Cod galben de averse şi vijelii în nordul și nord-vestul țării. Ce județe sunt vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de averse şi intensificări ale vântului, valabile în zone din Maramureş şi Crişana.



Potrivit meteorologilor, până la ora 17:40, în judeţul Arad (localităţile: Lipova, Târnova, Bârzava, Tauţ, Conop, Păuliş, Ususău şi Şiştarovăţ) se vor semnala averse torenţiale, care vor acumula 15 - 25 litri de apă/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) şi grindină (1 - 2 cm).



Fenomene meteo similare se vor înregistra până la ora 18:15 tot pe raza judeţului Arad (în: Chişineu-Criş, Şimand, Sintea Mare, Mişca, Zărand, Socodor şi Zerind), precum şi în judeţul Bihor (la: Ciumeghiu şi Avram Iancu).



De asemenea, până la ora 18:30, în zona judeţului Maramureş (în: Borşa, Poienile de Sub Munte şi Repedea) vor fi averse cu caracter torenţial (cantităţi de apă de 20 - 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului (45 - 50 km/h) şi grindină (1 - 2 cm).



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

