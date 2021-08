Cod galben de ceaţă în șase judeţe. Vizibilitate scăzută pe autostrada A1 București-Pitești și pe Autostrada Soarelui

Șase judeţe se află, joi dimineață, sub avertizare cod galben de ceaţă, care duce la scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. Se circulă în condiții de ceață pe autostrada A1 București - Pitești și pe Autostrada Soarelui.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă, pentru localitățile Însurăței, Viziru, Movila Miresii, Traian, Bărăganul, Bordei Verde, Unirea din județul Brăila, pentru județele Ialomiţa, Călăraşi, Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Ulmi, Găiseni, Vânătorii Mici din județul Giurgiu, județul Ilfov și Potlogi, Corbii Mari, Mătăsaru, Odobești, Uliești, Costeștii din Vale din județul Dâmboviţa.

Se semnalează local ceață care reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunță, la rândul său, că pe autostrada A1 București - Pitești, de la kilometrul 36 până la intrarea în Capitală, precum și pe Autostrada A2 București – Constanța, pe întregul tronson, este semnalată ceață, vizibilitatea fiind scăzută pe alocuri sub 200 de metri.

Se circulă în condiții de ceață, de asemenea, pe mai multe șosele din județele Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și Dâmbovița.

