Live TV

Cod portocaliu de caniculă în București și Ilfov, cu temperaturi de până la 38 de grade. Recomandările ISU pentru populație

Data publicării:
femeie cu evantai
Vremea va deveni iar caniculară, anunță meteorologii. FOTO: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Recomandările ISU București-Ilfov în perioadele de caniculă

Capitala și județul Ilfov se află sub avertizare Cod portocaliu, începând de miercuri dimineață, pe fondul unui val intens de căldură. Meteorologii anunță disconfort termic accentuat și nopți tropicale, iar ISU a transmis o serie de recomandări pentru populație.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate pentru municipiul București și județul Ilfov. Avertizarea este valabilă de miercuri, 5 august, ora 10:00, până joi, 6 august, ora 10:00, potrivit unei informări transmise de ISU București-Ilfov.

Meteorologii avertizează asupra unui val de căldură persistent și intens, cu caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

În intervalul vizat de avertizare, temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade Celsius.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Căldura se va menține și pe timpul nopții, când, local, temperaturile minime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Recomandările ISU București-Ilfov în perioadele de caniculă

În contextul temperaturilor foarte ridicate, ISU București-Ilfov recomandă populației să respecte o serie de măsuri preventive. Oamenii sunt sfătuiți să poarte haine lejere, subțiri și deschise la culoare, precum și pălării și ochelari de soare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, este recomandat consumul a 1,5-2 litri de lichide pe zi, care să nu fie foarte reci, precum apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe.

ISU recomandă evitarea băuturilor care conțin cofeină sau cantități mari de zahăr. Totodată, consumul de alcool trebuie evitat, deoarece favorizează deshidratarea.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Talibani
2
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Pintea_Paul-Ciprian senator
3
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
sorin grindeanu si ilie bolojan
4
Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a cerut repornirea...
Nauru Flag
5
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
Digi Sport
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Serbia Danube Sunken Boats
Nave de război naziste scufundate ies la suprafață pe Dunăre, pe măsură ce nivelul apei scade la minime record
Romania Extreme Weather Heat
Canicula lovește România. Raed Arafat le transmite românilor ce măsuri trebuie să ia și când să sune la 112
camion tir sosea
Restricţiile de circulaţie pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone impuse pe timpul caniculei, extinse în alte trei județe
Mașină gunoi
Noul management al deşeurilor în Capitală: resturi alimentare, aruncate separat de gunoiul menajer, 10% din deșeuri ajung la groapă
canicula val caldura termometru
Un român de 19 ani a murit în timp ce culegea roșii în Italia. Canicula a făcut deja cinci victime în rândul muncitorilor agricoli
Recomandările redacţiei
GALATI - ILUSTRATIE - PORT LA DUNARE SI NAVIGATIE - 5 IUL 2023
Patru barje încărcate cu rocă vor fi scufundate astăzi în Dunăre...
pompa de benzina motorina
Dumitru Chisăliță: România asistă la un Black Friday al motorinei. Nu...
Screenshot 2026-08-05 000726
„Natura cu frumusețile ei”, „Familia” sau „Doza de râs”. Cum se...
Premierul spaniol Pedro Sanchez dă mâna cu Regele Marocului, Mohammed al VI-lea
Regele care a păcălit Spania. Cum a profitat Mohammed al VI-lea al...
Ultimele știri
Buzoianu acuză PSD că riscă să blocheze aproape un miliard de euro din PNRR: „Este complet iresponsabil”
Reducere de 3% la impozit pentru mai multe firme: Ministerul Finanțelor a aprobat procedura. ANAF acordă automat bonificația
Strategia pentru biodiversitate, contestată înaintea votului decisiv. Bogdan Ivan: „Nu voi vota în orb, nici eu și nici PSD”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nuntă de vis într-o vilă de 64 de milioane $. Cum a arătat „cea mai frumoasă fată din lume” în rochie de...
Cancan
Straniul caz al pacientului Cheloo de la Psihiatrie. De ce afecțiune suferă și cum a ajuns să arate acum
Fanatik.ro
Măsură halucinantă pregătită la FCSB. „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Parlamentul European a lansat un joc gratuit în care utilizatorii controlează o campanie de dezinformare
Fanatik.ro
Șeful lui U Cluj, ultimele detalii despre transferul lui Nicolae Stanciu. Ce îl atrage, de fapt, pe...
Adevărul
Culisele planului eșuat al Israelului de a răsturna regimul iranian
Playtech
Cât te costă aerul condiționat al mașinii în timpul caniculei. Calcul pentru drumuri de 300, 500 și 1.000 km
Digi FM
Un fost pilot de Formula 1 face un apel emoționant către familia lui Michael Schumacher: "Indiferent de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO 500.000 €! Vlad Chiricheș a lăsat pe toată lumea ”mască”
Pro FM
Adevăratul motiv pentru care Ariana Grande se retrage din lumina reflectoarelor. Mama ei i-a transmis un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă și ce avantaje și...
Newsweek
Pensionar cu pensie de 6.500 de lei. Pe ce salariu a muncit pe vremea lui Ceaușescu? Câți ani a muncit?
Digi FM
Fiul mai puțin cunoscut al lui Jon Bon Jovi calcă pe urmele tatălui său, dar spune pas celebrității: „Îți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Poate am dus obsesia pentru longevitate prea departe". Bryan Johnson, omul care dă milioane pentru a învinge...
Digi Animal World
Un arici a declanşat alarma antifurt a unui supermarket din Germania. „E mic, rotund şi nu pare să aibă...
Film Now
Christina Applegate a revenit acasă, după patru luni în spital. Primele informații despre actriță
UTV
Spike și Livia Eftimie s-au împăcat. Cum au fost surprinși pe o plajă din Grecia, după despărțire