Cod portocaliu de caniculă în București și Ilfov, cu temperaturi de până la 38 de grade. Recomandările ISU pentru populație

Capitala și județul Ilfov se află sub avertizare Cod portocaliu, începând de miercuri dimineață, pe fondul unui val intens de căldură. Meteorologii anunță disconfort termic accentuat și nopți tropicale, iar ISU a transmis o serie de recomandări pentru populație.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate pentru municipiul București și județul Ilfov. Avertizarea este valabilă de miercuri, 5 august, ora 10:00, până joi, 6 august, ora 10:00, potrivit unei informări transmise de ISU București-Ilfov.

Meteorologii avertizează asupra unui val de căldură persistent și intens, cu caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

În intervalul vizat de avertizare, temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade Celsius.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Căldura se va menține și pe timpul nopții, când, local, temperaturile minime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Recomandările ISU București-Ilfov în perioadele de caniculă

În contextul temperaturilor foarte ridicate, ISU București-Ilfov recomandă populației să respecte o serie de măsuri preventive. Oamenii sunt sfătuiți să poarte haine lejere, subțiri și deschise la culoare, precum și pălării și ochelari de soare.

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De asemenea, este recomandat consumul a 1,5-2 litri de lichide pe zi, care să nu fie foarte reci, precum apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe.

ISU recomandă evitarea băuturilor care conțin cofeină sau cantități mari de zahăr. Totodată, consumul de alcool trebuie evitat, deoarece favorizează deshidratarea.

Editor : M.I.