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Cod portocaliu de inundații. Râurile pentru care hidrologii au emis avertizările

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FOTO. Inquam Photos / Casian Mitu
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Hidrologii au emis avertizări cod galben şi cod portocaliu de inundaţii, valabile până marţi, pentru râuri din bazinele hidrografice Someşul Mare, Mureş, Olt, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut şi pe râurile din Dobrogea. În urma ploilor, se pot produce viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale, şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu vizând scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale, şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Avertizările sunt în vigoare de luni, de la ora 12.00, până marţi, la aceeaşi oră, potrivit News.ro.

Codul galben vizează râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa-Năsăud), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni (judeţele: Harghita şi Mureş), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ioneşti (judeţele Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior (judeţele Gorj şi Vâlcea), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova (judeţele Prahova şi Ialomiţa), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Vrancea şi Buzău), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), Bârlad (judeţele Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău), Moldova (judeţele Suceava şi Neamţ), Suceava – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Suceava), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţele Vrancea şi Galaţi), Jijia – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Botoşani şi Iaşi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele Vaslui şi Galaţi) şi râurile din Dobrogea (judeţele Constanţa şi Tulcea).

Codul portocaliu vizează râurile din bazinele hidrografice: Râul Doamnei – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moreoeni – amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (judeţele Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin amonte S.H. Câmpina şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Câmpina – amonte S.H. Prahova (judeţul Prahova), Buzău – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu – amonte S.H. Baniţa (judeţele Buzău şi Prahova), Putna – bazin superior (judeţul Vrancea), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget – amonte S.H. Vrânceni (judeţele Harghita, Bacău, Neamţ şi Covasna), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (judeţele Neamţ, Harghita şi Bacău), Moldova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Suceava şi Neamţ), Bârlad – bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Jijia – afluenţii aferenţi sectorului aval confluentă cu râul Sitna (judeţele Botoşani şi Iaşi) şi râurile din judeţul Tulcea.

Hidrologii au arătat că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

Editor : M.B.

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