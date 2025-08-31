Live TV

Cod portocaliu de inundaţii în Suceava, Harghita şi Neamţ. Cod galben în zeci de bazine hidrografice

inundatii suceava
Urmari ale inundatiilor aparute in urma unor ploi torentiale in amonte de localitatea Brosteni, judetul Suceava, 28 iulie 2025. FOTO. Inquam Photos / Casian Mitu

Hidrologii anunţă cod portocaliu de inundaţii, de duminică, de la ora 18.00, până luni dimineaţă, în judeţele Suceava, Harghita şi Neamţ. Până luni la prânz este şi cod galben în zeci de bazine hidrografice.

INHGA anunţă cod portocaliu, în intervalul 31.08.2025 ora 18:00 – 01.09.2025 ora 09:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Bistriţa – bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba – amonte S.H. Straja (judeţele: Suceava, Harghita şi Neamţ).

Se vor înregistra, scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE”. 

De asemenea, până luni, la ora 12.00, este cod galben în zeci de bazine hidrografice.

Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice:

  • Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş)
  • Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare)
  • Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud)
  • Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj)
  • Someş – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare)
  • Crasna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi Satu Mare)
  • Barcău – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi Bihor)
  • Crişul Repede – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Cluj şi Bihor)
  • Crişul Negru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Arad)
  • Crişul Alb – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Hunedoara şi Arad)
  • Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţă cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud)
  • Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj)
  • Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Aries – amonte confluenţă cu râul Târnava (judeţul Alba)
  • Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărăţeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba)
  • Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba)
  • Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Săvârşin (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad)
  • Bega – bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Remetea (judeţele: Timiş şi Arad)
  • Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte Ac. Cadar Duboz (judeţele: Caraş Severin şi Timiş)
  • Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin)
  • Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (judeţele: Hunedoara şi Gorj)
  • Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi)
  • Gilort – bazin superior (judeţul Gorj)
  • Olt – bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş)
  • Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea)
  • Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa)
  • Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova)
  • Prahova – bazin superior, Teleajen – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Prahova)
  • Suceava – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Suceava)
  • Moldova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ)
  • Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Harghita şi Neamţ)
  • Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Neamţ, Bacău, Covasna şi Vrancea)
  • Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea).

