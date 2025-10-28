Codrii Vlăsiei, odinioară o pădure uriașă care acoperea sudul și estul Munteniei, au ajuns petice izolate de verdeață. Fragmentele care au supraviețuit, aflate în jurul Bucureștiului, ar trebui să devină parte din viitoarea Centură Verde a Capitalei.

Pădurile din jurul Bucureștiului, administrate de Romsilva, fac parte din proiectul viitoarei Centuri Verzi. Peisajul e însă departe de ideea unui mediu curat. Urmele de tăieri și deșeurile lăsate la voia întâmplării ridică semne de întrebare privind modul în care sunt gestionate aceste zone.

În drumeția noastră prin pădurile de lângă Capitală am găsit inclusiv o cadă, dar și bucăți dintr-un dulap și resturi de gresie și faianță, relatează Ioana Coreev, jurnalist Digi24.

Director Executiv Fundația Centura Verde: „La momentul de față, pădurile acestea sunt administrate de către Romsilva pe niște planuri de management învechite, care prioritizau exploatarea forestieră, producția de lemn, practic. Adică tăieri care nu sunt neapărat sustenabile, care nu-s menite să îmbunătățească reziliența acestor ecosisteme”.

Ministerul Mediului anunță verificări în teren. Întreaga zonă din jurul Capitalei urmează să fie inclusă într-un program de protecție extins.

Diana Buzoianu, Ministrul Mediului: „Am trimis Garda Forestieră să facă analize în zona respectivă. Sper eu, până la finalul anului, deja să trimitem documentele către Academie pentru a certifica protecția, inclusiv la nivel de arie protejată a acestei zone”.

Proiectul Centurii Cerzi a Capitalei este în ultima etapă de aprobare, Consiliul General al Capitalei ar trebui să-l voteze până la sfârșitul săptămânii.

Tăierile de arbori din pădurile Băneasa, Snagov, Cernica, Pustnicu și Comana vor fi interzise în scop comercial. Suprafața împădurită din jurul Capitalei ar trebui să crească de la 16% la 30%, astfel încât bucureștenii să repire un aer mai curat.

