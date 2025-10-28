Live TV

Video Codrii Vlăsiei, protejați prea târziu: pădurea uriașă a ajuns un petic de verdeață. Zona va fi parte din Centura Verde a Capitalei

Data publicării:
Foto: Profimedia Images

Codrii Vlăsiei, odinioară o pădure uriașă care acoperea sudul și estul Munteniei, au ajuns petice izolate de verdeață. Fragmentele care au supraviețuit, aflate în jurul Bucureștiului, ar trebui să devină parte din viitoarea Centură Verde a Capitalei.

Pădurile din jurul Bucureștiului, administrate de Romsilva, fac parte din proiectul viitoarei Centuri Verzi. Peisajul e însă departe de ideea unui mediu curat. Urmele de tăieri și deșeurile lăsate la voia întâmplării ridică semne de întrebare privind modul în care sunt gestionate aceste zone.

În drumeția noastră prin pădurile de lângă Capitală am găsit inclusiv o cadă, dar și bucăți dintr-un dulap și resturi de gresie și faianță, relatează Ioana Coreev, jurnalist Digi24. 

Director Executiv Fundația Centura Verde:La momentul de față, pădurile acestea sunt administrate de către Romsilva pe niște planuri de management învechite, care prioritizau exploatarea forestieră, producția de lemn, practic. Adică tăieri care nu sunt neapărat sustenabile, care nu-s menite să îmbunătățească reziliența acestor ecosisteme”. 

Ministerul Mediului anunță verificări în teren. Întreaga zonă din jurul Capitalei urmează să fie inclusă într-un program de protecție extins.

Diana Buzoianu, Ministrul Mediului: „Am trimis Garda Forestieră să facă analize în zona respectivă. Sper eu, până la finalul anului, deja să trimitem documentele către Academie pentru a certifica protecția, inclusiv la nivel de arie protejată a acestei zone”.

Proiectul Centurii Cerzi a Capitalei este în ultima etapă de aprobare, Consiliul General al Capitalei ar trebui să-l voteze până la sfârșitul săptămânii.

Tăierile de arbori din pădurile Băneasa, Snagov, Cernica, Pustnicu și Comana vor fi interzise în scop comercial. Suprafața împădurită din jurul Capitalei ar trebui să crească de la 16% la 30%, astfel încât bucureștenii să repire un aer mai curat.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
carrefour
3
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
5
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Digi Sport
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE...
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o...
Ultimele știri
Cum justifică Trump atacurile americane asupra navelor din Caraibe și Pacific: „Submarinele nu pescuiesc”
Primar PSD din Iași, reținut după ce ar fi lovit doi copii. PNL cere demisia și excluderea lui din partid
Fii salvator. Prim ajutor în caz de septicemie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alegeri locale parțiale în România pe 7 decembrie. Foto Getty Images
Calendarul electoral pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie: Lista localităților unde se votează
miros-gaz-ion campineanu-bucurești
Alertă în centrul Capitalei. Un bucureștean a anunțat la 112 că simte miros de gaz: strada Ion Câmpineanu este blocată
orga raul dambovita
Starea deplorabilă a râului Dâmbovița din Capitală, scoasă la iveală odată cu lucrările din Piața Unirii. Ce se află pe fundul acestuia
catedrala manturirii
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu acces public nelimitat”. Când vor fi gata lucrările
pistol air soft
Patru persoane au fost reținute după ce au tras focuri de armă pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei. Ce ar fi declanșat incidentul
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
Cum îi scapă Gigi Becali pe rivalii de la CFR Cluj de problemele financiare! Înțelegerea făcută cu Neluțu...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Marius Șumudică, ieșire nervoasă în direct! Ce le-a transmis oamenilor care îl compară cu Gâlcă: „Până acum...
Adevărul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un...
Playtech
De ce condensează geamurile termopan? Explicaţia specialiştilor
Digi FM
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo au fost surprinse cu doar o zi înainte de tragedie. Ea a fost găsită fără...
Digi Sport
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile! Cristi Chivu și-a anulat...
Pro FM
Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre căsătorie. De ce nu vrea să ajungă la altar: „Uneori intru într-o relație...
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Mărturisiri neașteptate. Charlie Sheen admite că Denis Richards încă îl iubește, la aproape 20 de ani de la...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...