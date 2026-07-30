Codul Urbanismului a fost adoptat și de Senat. Cseke Attila: „Avizarea construcțiilor va fi digitalizată”

Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor a fost adoptat joi și de Senat, după votul favorabil din Camera Deputaților. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, susține că noile reguli vor digitaliza procesul de avizare a construcțiilor, vor reduce birocrația și vor accelera aprobarea planurilor urbanistice.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat, joi, că avizarea construcţiilor va fi digitalizată şi mai puţin birocratică, după ce Senatul a adoptat Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor. De asemenea, Codul prevede reguli pentru oraşe, dar şi proceduri simple pentru mediul rural.

„Astăzi, Senatul României a adoptat, în calitate de for decizional, propunerea legislativă privind Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor (CATUC), elaborat de Ministerul Dezvoltării, după ce ieri a fost adoptat de plenul Camerei Deputaţilor”, a anunţat, joi, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Potrivit acestuia, Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor „reprezintă o reformă esenţială pentru modernizarea cadrului legislativ de bază în domeniul imobiliar şi al dezvoltării teritoriale din România, sistematizează legislaţia din domeniul construcţiilor şi obligă instituţiile publice la o mai mare responsabilitate şi rigoare”.

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„Avizarea construcţiilor va fi digitalizată, mai puţin birocratică, iar Codul prevede reguli pentru marile metropole, dar şi proceduri simple pentru mediul rural. Planurile urbanistice vor putea fi adoptate mai rapid, rezultând localităţi mai dezvoltate şi mai frumoase”, a mai transmis sursa citată.

De asemenea, Codul Urbanismului reprezintă un jalon important asumat de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care, în cazul neadoptării, avea şi o sancţiune pentru România, de 972 de milioane de euro, a amintit ministrul Cseke Attila.

Codul Urbanismului a fst adoptat, joi, de Senat, cu 91 de voturi „pentru” și intră în vigoare în 15 zile de la promulgare.

Editor : M.I.