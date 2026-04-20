Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări de aur, recuperate după furt, vor fi expuse publicului la MNIR după aducerea în țară

coiful si bratarile dacice
Coiful de aur de la Coţofeneşti şi două brăţări de aur, recuperate după furtul comis anul trecut la Muzeul Drents din Assen, vor fi prezentate marţi la Muzeul Naţional de Istorie al României. Începând de miercuri şi până pe 3 mai, aceste piese excepţionale vor putea fi admirate de public în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, între orele 10:00 şi 18:00.

„Evenimentul ce va avea loc mâine, 21 aprilie, prilejuit de întoarcerea în ţară a Coifului de la Coţofeneşti şi a celor două brăţări dacice, este destinat exclusiv reprezentanţilor mass-media”, precizează, luni, MNIR, într-o postare pe Facebook.

Coiful de aur de la Coţofeneşti şi trei brăţări de aur au făcut parte din expoziţia Dacia - Tărâmul Aurului şi Argintului, care a fost expusă anul trecut la Muzeul Drents din Assen.

Cu câteva zile înainte de închiderea expoziţiei şi readucerea exponatelor la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti, în ianuarie 2025, trei bărbaţi au detonat o intrare din spate a muzeului din Assen şi în doar câteva minute au ieşit cu cele patru artefacte româneşti. În lunile care au urmat jafului, mai multe persoane au fost arestate.

Ministerul Culturii din România a anunţat în septembrie 2025 că a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate din Muzeul Drents.

Furtul a provocat indignare în România şi a declanşat o amplă operaţiune de căutare. Deşi cei trei hoţi au fost arestaţi după câteva zile, locul unde se afla prada a rămas mult timp necunoscut.

În cele din urmă, la începutul lunii aprilie, autorităţile olandeze au anunţat că au găsit coiful şi două dintre cele trei brăţări, pe care le-au prezentat în cadrul unei conferinţe de presă, la muzeu.

Cu excepţia unei uşoare urme de lovitură pe suprafaţa coifului, obiectele, predate autorităţilor române, erau în stare excelentă. Locul în care se află a treia brăţară de aur rămâne necunoscut.

Aceste obiecte antice au fost recuperate după ce autorităţile au încheiat un acord cu doi dintre suspecţi, cel de-al treilea negând orice implicare în această spargere.

Cei trei bărbaţi, identificaţi drept Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani) şi Bernhard Z. (35 de ani), sunt urmăriţi penal pentru furt şi distrugerea bunurilor muzeului, procesul acestora fiind în derulare în Ţările de Jos.

Editor : Liviu Cojan

