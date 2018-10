Colectiv. Cei care au murit salvând vieți. Adrian Rugină şi Claudiu Petre, poveștile unor eroi

Au fost în primul rând oameni.. Oameni pe care te puteai baza în orice situaţie... Asta spun despre Adrian Rugină şi Claudiu Petre, eroii care au murit în tragedia de la Colectiv, salvându-i pe alţii, cei care i-au cunoscut... Cum ar fi stat lucrurile dacă ar fi ieşit din club când au avut şansa şi nu s-ar fi întors după alţii, nu ştie nimeni. Pentru gestul lor, amândoi au fost decoraţi în 2015 post-mortem cu Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler de către Preşedintele României. Acum, la 3 ani după tragedie, prietenii lui Adrian Rugină şi Claudiu Petre spun că nu îi vor uita niciodată şi că, în sufletul lor, ei încă trăiesc.

Dragoş Gurăroşie, prieten cu Adrian Rugină: Știu doar că eram împreună, eu cu soția mea şi cu Raluca, soţia lui, am aflat şi apoi am început să mergem, să căutăm prin toate spitalele... Am aflat, nu mai țin minte când, am încercat să șterg aşa cu buretele lucruri din seara aia, pentru că a fost foarte complicat. Am aflat după ce am trecut pe la vreo 5 spitale, unde nu se ştia nimic, erau liste care erau infirmate la 3 minute de aceleaşi persoane care le citeau şi le dădeau ca valide... Am primit un telefon de la un prieten şi mi-a zis că şi el tot încerca să afle unde ar putea fi şi care sunase la IML. Iniţial i-au zis că nu e nimeni încă acolo, după care a mai sunat încă o dată și i-au spus că este foarte posibil să fie acolo. Era un om foarte bun și e foarte greu să vorbești despre bunătatea unui om. Ești bun sau nu ești bun, adică e atât de simplu... Încerca de fiecare dată să te ajute dacă aveai vreo problemă și să facem să fie bine, asta era vorba lui, și asta făcea, după dictonul ăsta se ghida în viață şi a încercat să îi ajute şi pe oamenii de acolo şi asta a fost. Nu ştiu, cumva e foarte simplu ce s-a întâmplat. Erau niște oameni care aveau nevoie de ajutor, s-a dus și i-a ajutat așa cum a putut, cât a putut și până când a putut.

Katala Bass (despre Adrian): Era un foarte bun prieten şi foarte inimos, și foarte apropiat de cei cu care se împrietenea. În seara aceea, ne-a invitat, dar am avut alte îndeletniciri, a rămas că poate trecem mai târziu. Lumea ar trebui să il păsatreze în memorie exact pentru ceea ce a făcut atunci. Toţi cei apropiaţi am concluzionat că nu l-am fi văzut pe Adi să iasă şi să nu facă nimic. Era firesc, adică a făcut ceea ce ne aşteptam toţi să facă...

Flavia Lupu, supravieţuitoare Colectiv: Pe mine m-a salvat, el m-a stins de flăcări, și am mulţumirea sufletească că l-am văzut în momentul ăla şi că am reuşit să îi mulţumesc, pentru că am privit în sus să văd cine mă stinge, l-am văzut pe Claudiu, i-am mulţumit şi pe urmă m-a tras cineva afară. Măcar atâta am putut să fac, ştii, să mulţumesc celui care m-a salvat... Eram în uşa clubului, s-a deschis ușa aceea care era blocată, eu mi-am dat seama că, venind oxigenul, va iesi flacăra afară, şi am reuşit doar să mă ghemuiesc, şi a trecut flacăra. El atunci era în uşă, a venit să stingă şi să vadă ce poate scoate...

Alin Pandaru, supravieţuitor Colectiv (despre Claudiu Petre ): Avea o pasiune care chiar era pasiune: fotografia de concert. Nu o făcea profesional, dar de fiecare dată aveam nişte amintiri frumoase după concerte. Era un om pe care puteai să te bazezi oricând şi un om pe care mă bucur că l-am cunoscut. Acum s-ar fi făcut 9 ani, pe vremea aia erau doar 6, ne-am înțeles încă din prima și îl consideram ca un frate mai mare. Eu am reuşit să ies înaintea celorlalţi, din fericire. Am ieşit din gang, pe urmă am auzit ţipetele şi când a venit flama. Când m-am întors, am văzut pe toată lumea la ieşirea din container, erau puşi unii peste ceilalţi. După ce s-a eliberat zona aia din faţă, au intrat pompierii cu măşti şi abia atunci l-au scos în fața clubului, l-am dus la salvare, au încercat să îl resusciteze şi nu s-a mai făcut face nimic.

Lucian Horhotă, medic primar ATI: Noi abia a doua zi, din ce s-a prezentat în presă, ne-am dat seama că pacientul la care am intervenit noi punctual acolo este Claudiu Petre. Ni s-a solicitat prezenţa de medic în interiorul unei ambulanțe cu paramedic, care deja începuseră maneverle de resuscitare. Ce ne-a frapat pe măsura parcursului măsurii de resuscitare, era că deja de la manevra de intubație, s-a observat cum căile aeriene prezentau un depozit negru destul de consistent, ceea ce arăta şi a confirmat ulterior ce s-a spus și în media, și de către martori, că acest om a intrat de cel puțin două ori în mediul acela... Sistemul cardiovascular şi neurologic atât de afectate, încât a fost imposibilă resuscitarea lui .

Flavia Lupu, supravieţuitoare Colectiv: E greu și nu știu cum reuşim să mai zâmbim după asta, sau să îţi aduci aminte... Nu să treci peste, e greșit, că noi niciodată nu o să putem să trecem peste, e doar ideea de a te invăţă să trăieşti cu... Nu ai cum să uiți, dar te înveți să trăieşti cu urmele, cu suferinţa, într-un fel, da, timpul le mai aplanează, dar nu... Te uiți în oglindă, te uiti la prieteni, îți aduci aminte. Aveam un prieten comun, care seamănă cu el şi când îl vezi la un concert e un pic greu, că te aştepti să îl vezi pe Claudiu, aceeaşi figură, barbă, păr, și îl vezi acolo undeva în public și-ți ia câteva secunde să îți dai seama că nu e el. Și asta nu doar cu el... Ţi-ar plăcea să îi reîntâlneşti, dar ne vom reîntâlni cândva, undeva, cine ştie, nu ştie nimeni...

