Colegiul Medicilor, apel către autorități: „Soluţii şi măsuri pentru ca activitatea medicală să se desfăşoare” în Prahova

Colegiul Medicilor din România a solicitat autorităților „soluții și măsuri viabile” pentru ca activitatea medicală să se poată desfăşura în judeţul Prahova, iar pacienţii să poată beneficia de servicii. Pe lângă activitatea celor cinci unități medicale, lipsa apei afectează și activitatea medicilor de familie și a celor din ambulatoriu, conform News.ro.

Conform Colegiului Medicilor, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele organismului, a vorbit cu președintele Colegiului Medicilor Prahova, dr. Petrovici Mihaela, abordând dificultățile întâmpinate în județ ca rezultat al deficitului de apă potabilă.

„Apa reprezintă un element esenţial, având, în acelaşi timp, o importanţă primordială pentru întreaga comunitate. Este esenţial să subliniem că, pe lângă spitalele din jud. Prahova, criza apei afectează în mod direct şi cabinetele medicilor de familie şi de ambulatoriu”, au transmis reprezentanţii Colegiului Medicilor.

Conform acestora, Cătălina Poiană a evidenţiat importanţa dialogului la nivel local între Colegiul Medicilor Prahova şi Direcţia de Sănătate Publică Prahova, instituţii ce sunt implicate pentru sprijinul unităţilor medicale afectate.

„Colegiul Medicilor din România solicită autorităţilor competente să identifice soluţii şi măsuri viabile pentru ca activitatea medicală să se desfăşoare şi să poată fi acordată în condiţii optime pacienţilor din judeţul Prahova, indiferent de categoria unităţilor”, au mai transmis reprezentanţii organismului profesional.

Peste 107.000 de oameni sunt afectaţi de lipsa apei în judeţele Prahova şi Dâmboviţa. În plus, sunt afectate cinci spitale, instituţii şi unităţi de învăţământ.

