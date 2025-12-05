Live TV

Colegiul Medicilor, apel către autorități: „Soluţii şi măsuri pentru ca activitatea medicală să se desfăşoare” în Prahova

Data publicării:
ID183357_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Colegiului Medicilor din Romania. Inquam Photos / Octav Ganea

Colegiul Medicilor din România a solicitat autorităților „soluții și măsuri viabile” pentru ca activitatea medicală să se poată desfăşura în judeţul Prahova, iar pacienţii să poată beneficia de servicii. Pe lângă activitatea celor cinci unități medicale, lipsa apei afectează și activitatea medicilor de familie și a celor din ambulatoriu, conform News.ro.

Conform Colegiului Medicilor,  prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele organismului, a vorbit cu președintele Colegiului Medicilor Prahova, dr. Petrovici Mihaela, abordând dificultățile întâmpinate în județ ca rezultat al deficitului de apă potabilă.

„Apa reprezintă un element esenţial, având, în acelaşi timp, o importanţă primordială pentru întreaga comunitate.  Este esenţial să subliniem că, pe lângă spitalele din jud. Prahova, criza apei afectează în mod direct şi cabinetele medicilor de familie şi de ambulatoriu”, au transmis reprezentanţii Colegiului Medicilor.

Conform acestora, Cătălina Poiană a evidenţiat importanţa dialogului la nivel local între Colegiul Medicilor Prahova şi Direcţia de Sănătate Publică Prahova, instituţii ce sunt implicate pentru sprijinul unităţilor medicale afectate.

„Colegiul Medicilor din România solicită autorităţilor competente să identifice soluţii şi măsuri viabile pentru ca activitatea medicală să se desfăşoare şi să poată fi acordată în condiţii optime pacienţilor din judeţul Prahova, indiferent de categoria unităţilor”, au mai transmis reprezentanţii organismului profesional.

Peste 107.000 de oameni sunt afectaţi de lipsa apei în judeţele Prahova şi Dâmboviţa. În plus, sunt afectate cinci spitale, instituţii şi unităţi de învăţământ.

Citește și:

Surse: Raportul corpului de control privind criza de apă de la barajul Paltinu, prezentat și dezbătut în ședința de Guvern

Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
isw
2
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
3
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Arrow 3 Germania
4
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
tanczos barna
5
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Digi Sport
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
coada la apa in campina unde e criza
Spitale din București, gata să preia pacienți din Prahova. Rogobete: „Situația este sub o formă de alertă de sănătate publică”
coada la apa in campina unde e criza
Alexandru Rogobete: DSP Prahova trebuie să mențină restricțiile. Apa contaminată ar provoca un „incident epidemiologic fără precedent”
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Criza apei din Prahova: Celulă de urgenţă la Ministerul Sănătății. Spitalele din București, pregătite să preia pacienți
pahar cu apa de la robinet
Câte județe, atâtea tarife la apă și canalizare. Care sunt zonele din țară cu cele mai mari facturi. Explicația autorităților
Aquatique a fost votată din nou ”Cea mai bună apă minerală plată pentru copii”
(P) Aquatique a fost votată din nou „Cea mai bună apă minerală plată pentru copii”
Recomandările redacţiei
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată...
primaria capitalei
Cel mai recent sondaj pentru alegerile din Capitală: Diferenţă mică...
vas nava garda de coasta politia de frontiera
Două obiecte neidentificate plutesc în Marea Neagră. Forțele Navale...
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Surse: Raportul corpului de control privind criza de apă de la...
Ultimele știri
Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm”
Polițist local din Arad, judecat pentru purtare abuzivă. În acelaşi caz, un alt coleg e acuzat de tortură soldată cu moartea victimei
Ultima ediție FIDELIS din 2025, lansată astăzi. Care sunt dobânzile pe care le primesc cei care investesc în titluri de stat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din decembrie 2025 pentru fiecare zodie. Ultima lună a anului vine cu mișcări curajoase...
Cancan
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul...
Fanatik.ro
Cristi Chivu a mers în redacția ziarului celebru din Italia fără să anunțe. Ce a urmat a surprins pe toată...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Curg ofertele pentru Alex Musi! Dinamo, aproape să dea marea lovitură: „2 milioane de euro. Am vorbit cu...
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Pot trece la Hidroelectrica dacă am datorii la furnizorul actual? Ce spune legea
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta
Pro FM
Ce avere are Andrea Bocelli. Suma uriașă câștigată de tenorul italian în 30 de ani de carieră
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, pozată într-un moment de tandrețe cu milionarul Peter Morton. E mai în...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
Casa de Pensii dă vești proaste pentru o categorie de pensionari. „În 90% din dosare banii sunt mai puțini”
Digi FM
Kim Kardashian era pe cale să sară pe geamul hotelului, după jaful din Paris, de teamă că atacatorii s-ar fi...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Pe ea vrea să o vadă Hugh Jackman ridicând un Oscar în 2026: "Nu e numai una dintre vedetele industriei, e o...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă