Colegiul Medicilor, precizări în ancheta disciplinară în cazul dr. Flavia Groşan. Controversatul medic a preluat și teoria lui Trump

Data publicării:
dr flavia grosan
Dr. Flavia Groșan este cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor. Sursă foto: Facebook
Din articol
Se așteaptă declarația Flaviei Groșan A preluat și teoria lui Trump

Colegiul Medicilor din România a precizat miercuri că ancheta disciplinară în cazul medicului pneumolog Flavia Groşan, declanşată după ce aceasta a postat un fake news conform căruia o persoană vaccinată poate îmbolnăvi o persoană nevaccinată prin relaţii intime, este în desfăşurare, iar acum este aşteptat un punct de vedere din partea medicului. Mai nou, după declarațiile președintelui american Donald Trump, care a spus că există o legătură între paracetamol și autism, Flavia Groşan susţine că ea nu a prescris niciodată paracetamol: ”Ştiinţa? Poate. Intuiţie, sigur”.

„Vă informăm că, la acest moment, există o anchetă disciplinară în curs în ceea ce o priveşte pe doamna dr. Flavia Groşan. Astfel, în data de 25.08.2025, Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Bihor a decis declanşarea anchetei disciplinare împotriva doamnei dr. Flavia Groşan, medic primar pneumolog, membru C.M. Bihor, din cauza încălcării grave a Codului Deontologic al Colegiului Medicilor din România, în urma unor informaţii prezentate pe contul de socializare al dr. Flavia Groşan”, a transmis Colegiul Medicilor miercuri, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Pe 3 septembrie a fost întrunită Comisia de Jurisdicţie Profesională a Colegiului Medicilor Bihor, coordonată de prof. univ. dr. Camelia Buhaş, medic primar medicină legală, care a decis, în temeiul art. 22 din Regulamentul privind desfăşurarea anchetei disciplinare, obţinerea unui punct de vedere de la dr. Flavia Groşan legat de informaţiile postate pe reţelele de socializare, „informaţii care reprezintă erori grave fără nicio fundamentare ştiinţifică, ce contrazic dovezile medicale existente şi sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populaţiei”.

Se așteaptă declarația Flaviei Groșan

Potrivit sursei citate, s-a solicitat ca termenul de răspuns să fie de 30 de zile, termen ce se scurge din 5 septembrie.

„Până în acest moment, nu s-a primit răspuns. Menţionăm că, după primirea punctului de vedere al dr. Flavia Groşan, precum şi a Referatului de specialitate redactat de expertul numit în dosar, conform Regulamentului de funcţionare şi a Statutului C.M.R., dosarul disciplinar va fi înaintat către Comisia de Disciplină teritorială a Colegiului Medicilor Bihor, care va decide rezultatul anchetei. În cazul în care nu se primeşte răspuns de la dr. Flavia Groşan în termenul prevăzut, dosarul se va trimite la Comisia de Disciplină, unde va fi audiată (audierea fiind obligatorie, conform Regulamentului)”, se mai arată în comunicat.

Colegiul Medicilor din România reafirmă, în document, „angajamentul ferm pentru respectarea strictă a principiilor medicinei bazate pe dovezi ştiinţifice şi a eticii medicale”.

„Informaţiile pe teme medicale, lansate de un medic în spaţiul public, trebuie să respecte prevederile Codului deontologic, să fie clare, fără echivoc, bazate pe dovezi ştiinţifice”, se arată în comunicatul semnat de conf. univ. Carmen Pantiş, preşedintele Colegiului Medicilor Bihor.

A preluat și teoria lui Trump

În 25 august, Biroul executiv al Colegiului Medicilor Bihor a decis declanşarea actiunii de cercetare disciplinară a medicului primar pneumolog Flavia Groşan, în urma afirmaţiilor de pe contul personal de Facebook, potrivit cărora o persoană nevaccinată se poate îmbolnăvi în urma unor relaţii intime cu una vaccinată.

La scurt timp de la decizia Colegiului, doctoriţa şi-a şters postarea, susţinând că ea doar a distribuit o postare a altcuiva de care se „dezice” şi adăugând că nu are „argumente ştiinţifice”.

În aceste zile, Flavia Groşan a avut o nouă postare, în contextul declaraţiilor preşedintelui american Donald Trump privind paracetamolul, care au stârnit controverse.

„Am tratat zeci de mii de oameni în cariera mea profesională. De la buburuze la seniori de peste 90 de ani. Dar niciodată n-am folosit paracetamolul. Ştiinţa? Poate. Intuiţie, sigur”, a scris Flavia Groşan pe Facebook.

