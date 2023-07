Călătorie de coșmar pentru pasagerii unui tren plecat din București, cu destinația Budapesta. Locomotiva s-a defectat în județul Brașov, iar oamenii au stat aproape 7 ore în vagoane, fără să știe ce se întâmplă. Târziu a venit o altă locomotivă să preia vagoanele. CFR Călători spune că investighează situația și a cerut scuze pasagerilor.

Trenul a plecat din București, la ora 18:25. Între stațiile Șercaia și Făgăraș, din județul Brașov, locomotiva s-a defectat, iar zeci de oameni au rămas blocați în câmp. Noaptea trecută, la ora 4:38, trebuia să ajungă la Arad și să staționeze 5 minute. Trenul a ajuns, în schimb, cu 7 ore întârziere.

Pasager: A fost dezastru, am congelat de frig. Nu am avut apă, nu am avut absolut nimic.

Pasager: Groaznic, 6 ore am sat la Șercaia, după ce am plecat de o oră de la Brașov. Și acum mergem să luăm biletele, plecăm spre Timișoara înapoi, când trebuia să plecăm la 5 dimineața.

Oamenii povestesc că au auzit un zgomot puternic în momentul în care locomotiva s-a defectat, iar alarma a fost dată de controlorii trenului.

Pasager: Aventură foarte mare și frică. Noroc cu controlorii, că altfel se răsturna.

Pasager: Am stat 2 ore să vină altă locomotivă și cică era prea mică, ne-a dus 2 kilometri și am așteptat iarăși după alta câteva ore.

O altă locomotivă care să-i preia pe călători a fost trimisă târziu, iar trenul a fost pus în circulație după mai bine de 6 ore. CFR Călători spune că va începe o anchetă în acest caz și le-a cerut scuze călătorilor.

Pasager: În timpul asta, 15 ore, eu colindam toată Germania cu trenul.

