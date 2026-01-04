Live TV

Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea Margina. Recomandările poliţiştilor

Data publicării:
coada de masini pe autostrada
Foto: Captură video Facebook / Buletin de Timișoara

Coloana de maşini care circulă, duminică, pe sensul Nădlac spre Deva al Autostrăzii A1, se întinde pe cinci kilometri, în judeţul Timiş, la nodul rutier din localitatea Margina.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că este semnalată aglomeraţie pe autostrada A1 pe sensul Nădlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, judeţul Timiş, formându-se coloană de autovehicule de aproximativ 5 kilometri”, a transmis, duminică, Centrul Infotrafic.

Situaţia a apărut din cauza capacităţii reduse de preluare a fluxului auto pe DN 68A Margina - Coşeviţa.

În funcţie de punctul de destinaţie, conducătorii auto pot opta pentru rutele alternative:

- DN 7 Arad – Bârzava - Deva

- DN 6 Timişoara – Caransebeş – Drobeta Turnu Severin.

„Conducătorii auto sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile poliţiştilor prezenţi în trafic pentru fluidizarea circulaţiei, să nu se angajeze în depăşirea coloanelor de autovehicule şi să nu efectueze întoarceri pe segmente de drum unde această manevră este interzisă”, au transmis poliţiştii.

