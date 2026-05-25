Coloane militare se deplasează pe drumurile din Cluj și Bistrița-Năsăud. Exerciții militare, în prima parte a lunii iunie

Locuitorii din județele Cluj și Bistrița-Năsăud vor putea observa deplasări de tehnică și echipamente militare pe mai multe trasee rutiere importante din zonă, începând cu data de 25 mai, în contextul pregătirilor pentru exercițiul militar LOGEX 26. Exercițiul se va desfășura în prima parte a lunii iunie, în poligoanele și facilitățile de instrucție din garnizoanele Turda, Dej și Beclean, potrivit informațiilor transmise de MApN.

Activitățile pregătitoare vor include deplasări de coloane militare pe rutele Bistrița-Beclean-Dej și Dej-Gherla-Cluj-Napoca- Turda, fiind implicate tehnică și echipamente aparținând structurilor participante la exercițiu.

Reprezentanții armatei fac apel la populație și la participanții la trafic să manifeste înțelegere. „Populația din zonele menționate este rugată să manifeste înțelegere față de eventualele inconveniente generate de aceste deplasări și îi îndemnăm pe conducătorii auto, care folosesc aceste rute, să circule cu atenție sporită și să respecte regulile de circulație rutieră în proximitatea coloanelor militare, precum și indicațiile și semnalele polițiștilor militari”, au transmis reprezentanții Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

LOGEX 26 este un exercițiu logistic planificat la nivelul Statului Major al Forțelor Terestre, desfășurat pe baza unui scenariu fictiv. În cadrul acestuia vor participa Baza 4 Logistică „Transilvania” și structuri ale Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”.

