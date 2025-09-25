Comisia Europeană a autorizat comercializarea unui medicament pentru tratarea bolii Alzheimer în stadii incipiente

Comisia Europeană a aprobat comercializarea medicamentului Kisunla, destinat tratării stadiilor incipiente ale bolii Alzheimer. Potrivit instituției, tratamentul poate încetini evoluția problemelor cognitive și funcționale la anumiți pacienți, pe baza evaluării pozitive a Agenției Europene pentru Medicamente.

„Comisia Europeană a acordat autorizația UE de comercializare pentru Kisunla, un medicament pentru tratarea tulburării cognitive ușoare, inclusiv a demenței ușoare în stadiile incipiente ale bolii Alzheimer. Kisunla poate contribui la încetinirea evoluției problemelor cognitive și funcționale asociate cu boala Alzheimer la anumiți pacienți”, se precizează în comunicatul oficial.

Potrivit Comisiei, aprobarea s-a bazat pe evaluarea Agenției Europene pentru Medicamente, care a stabilit că raportul risc-beneficiu este favorabil pentru o categorie restrânsă de pacienți.

„Autorizația se bazează pe evaluarea științifică pozitivă efectuată de Agenția Europeană pentru Medicamente, care a concluzionat că beneficiile acestui medicament sunt mai mari decât riscurile pentru o anumită populație de pacienți cu Alzheimer în stadiu incipient”, se arată în document.

Totuși, autoritățile europene au introdus condiții stricte pentru utilizarea Kisunla, menționând că medicamentul este adecvat doar pentru pacienții cu o anumită predispoziție genetică.

„Decizia de autorizare stabilește condiții stricte privind utilizarea Kisunla, deoarece este considerat adecvat numai pentru pacienții cu o anumită dispoziție genetică. De asemenea, sunt prezentate măsuri clare de reducere a riscurilor, precum cerințe de monitorizare și de etichetare”, subliniază Comisia Europeană.

Editor : Ș.A.