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Comisia Europeană confirmă că organizaţia de mediu WWF a depus o sesizare referitoare la proiectul planificat pe braţul Bala al Dunării

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explozie la o stanca de pe malul dunarii
Explozia controlată a stâncii Pârjoaia, încercare vitală pentru devierea cursului Dunării în contextul debitului minim istoric. Foto: Captură video Digi24
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Din articol
Procedura de plângere rămâne deschisă Acuze politice pe tema eşecului lucrărilor de reabilitare a braţului Bala

Organizaţia World Wide Fund for Nature (WWF) din Europa Centrală şi de Est (CEE) a depus în iunie 2024 o sesizare de mediu, în contextul pregătirilor lucrărilor hidrotehnice de amenajare pe braţul Bala de pe Dunăre. Conform reprezentanţilor CE, procedura de plângere este în continuare deschisă, „până când se realizează progresul suficient în abordarea preocupărilor exprimate”.

Este vorba despre „Restaurarea şi renaturarea zonei de bifurcaţie a braţului Bala pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie şi de protecţie a mediului pe Dunăre”, aprobat la finanţare din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport (P.T.) 2021 - 2027, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, potrivit News.ro.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea transportului naval prin asigurarea condiţiilor de navigaţie şi de protecţie a mediului pe Dunăre, în zona punctului critic Bala.

Se doreşte restaurarea şi renaturarea zonei de bifurcaţie a braţului Bala prin combinaţii de lucrări hidrotehnice. Acestea, împreună cu lucrările deja executate, urmează să asigure  redistribuirea debitului între braţul Bala şi Dunăre atât pentru nevoile navigaţiei cât şi pentru migraţia sturionilor, prin creşterea nivelului apei pe Dunăre, în zona bifurcaţiei cu braţul Bala, cu până la 1,20 m.

Procedura de plângere rămâne deschisă

„În iunie 2024, WWF CEE a depus la Comisie o plângere privind proiectul planificat pe braţul Bala de pe Dunăre, ridicând întrebări cu privire la conformitatea proiectului cu cerinţele de mediu aplicabile ale UE şi la justificarea sa. Comisia rămâne deschisă oricărei soluţii tehnice adecvate, cu condiţia ca aceasta să respecte pe deplin legislaţia UE şi naţională aplicabilă, să se bazeze pe o analiză solidă a opţiunilor şi să rezulte din consultări semnificative cu părţile interesate relevante, respectând principiul parteneriatului”, a transmis un reprezentant al Comisiei Europene, la solicitarea News.ro.

Conform acestuia, Comisia a primit doar o plângere de la WWF CEE, organizaţia având sprijin de la Comisia Dunării şi Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea. Oficialul nu a dezvăluit şi conţinutul documentului.

„În urma primirii şi evaluării plângerii privind proiectul planificat pe braţul Bala de pe Dunăre în iunie 2024, Comisia a facilitat un dialog direct între Autoritatea de Management a Programului Transport şi reclamant. Fără a aduce atingere vreunui rezultat, procedura de plângere rămâne deschisă până când se realizează progresul suficient în abordarea preocupărilor exprimate. Comisia monitorizează progresul dialogului dintre cele două părţi”, a mai transmis reprezentantul CE.

News.ro a solicitat Comisiei Europene o copie după corespondenţa purtată pe această temă.

„Întrucât procedura este în desfăşurare, corespondenţa schimbată în acest context nu poate fi partajată în această etapă. Orice cerere de acces la documentele specifice ar trebui evaluată în conformitate cu normele aplicabile privind accesul public la documentele Comisiei”, a mai transmis oficialul CE.

Contactaţi de News.ro, reprezentanţii WWF nu au oferit un punct de vedere.

Acuze politice pe tema eşecului lucrărilor de reabilitare a braţului Bala

Într-o conferinţă de presă organizată pe 13 august 2026, liderul PSD, Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor între 2020 – 2025, dădea vina pe două organizaţii de mediu pentru blocarea proiectului de la Bala.

Discuţiile venerau în contextul în care, din cauza debitului scăzut al Dunării, reactoarele nucleare de la Cernavodă urmau să fie oprite.

„Ce vedem noi acum pe Dunăre este eşecul din ultimii doi-trei ani de zile de la Ministerul Transporturilor, în care nu s-a făcut o lucrare esenţială pe termen lung, care ar trebui să rezolve problema mare. Lucrările mari la braţul Bala trebuiau făcute, aveau şi acord de mediu şi hotărâre de guvern care dădea banii deja din 2024. Dacă se făceau acele lucrări, astăzi eram în cu totul şi cu totul alt scenariu. Vrem să facem mai bine pe viitor? Nu mai trebuie să stea la sertar, la Ministerul Transporturilor, ani de zile proiecte. Fuseseră aprobate inclusiv sumele care ar fi trebuit să fie alocate pentru acest proiect. Aici vorbim, practic, de iresponsabilitate”, afirma Diana Buzoianu, ministra Mediului, pe 12 august, în podcastul moderat de jurnalistul Lucian Mîndruţă.

„Nu Ministerul Transporturilor a blocat această lucrare, ci fix ONG-urile de mediu atât de dragi doamnei Buzoianu”, a fost replica lui Grindeanu, pe 13 august.

„În 5 septembrie 2024, adică acum doi ani, se publica în Monitorul Oficial o hotărâre care aproba efectuarea acestor lucrări. Aveam un miliard de euro din fonduri europene alocaţi pentru asta. Imediat, dar imediat după publicare, au început şicanele. Au existat două ONG-uri. Unul dintre ele, Greenpeace şi celălalt World Wide Fund for Nature care au denunţat acest proiect în instanţă şi au depus simultan plângeri la Comisia Europeană”, declara Grindeanu.

Conform acestuia, afectarea habitatului sturionilor era principalul motiv invocat de reprezentanţii WWF.

„Pe motiv că, ce credeţi de data asta, se distruge habitatul sturionilor. Deci nu a mai fost cu carasul auriu, nu a mai fost cu urşii între Margina şi Holdea la celebra bucată, nu a mai fost cu gândacul, nu a fost cu liliacul de lângă Deva, a fost cu sturionul de data asta, cu cele două ONG-uri. Eu înţeleg şi sunt un adept al păstrării mediului şi sunt un adept al acestor lucruri, dar nu duse la extrem şi nu până la a opri lucrări importante pentru români, fie că sunt de infrastructură, pe energie sau de acest tip de dragaj”, a afirmat Grindeanu.

Editor : Ș.R.

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