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Comisia Europeană îi provoacă pe tineri să lupte cu bacteriile rezistente la antibiotice. Ce trebuie să facă într-un joc din Fortnite

Data publicării:
hocul beat the bug banner
Foto: Comisia Europeană
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Din articol
Rezistența la antibiotice, o amenințare globală România, printre țările în care persistă concepțiile greșite despre antibiotice Ce recomandări face Comisia Europeană

Comisia Europeană relansează, vineri, campania „Beat the Bug” în Fortnite, printr-un joc care îi încurajează pe tineri să înțeleagă riscurile rezistenței la antibiotice și să contribuie la prevenirea răspândirii bacteriilor rezistente.

Jucătorii au la dispoziție zece minute pentru a construi o zonă de izolare care să împiedice răspândirea bacteriilor. Jocul se bazează pe colaborare și pe folosirea instrumentelor și abilităților disponibile. Dacă lipsește un singur panou din zona de izolare, mutația câștigă, potrivit unui comunicat transmis de Comisia Europeană.

„Rezistența la antimicrobiene continuă să reprezinte o amenințare semnificativă la adresa sănătății europenilor”, a declarat Sandra Gallina, directoarea generală pentru sănătate și siguranța alimentară a Comisiei Europene.

„Totuși, aceasta este o provocare pe care o abordăm prin măsuri pozitive și proactive, atât la nivel individual, cât și colectiv. Revenirea campaniei «Beat the Bug» în Fortnite reprezintă o ocazie excelentă de a transmite acest mesaj, de a-i informa în special pe tineri despre modul în care se pot proteja pe ei înșiși și pe cei dragi și, bineînțeles, de a se distra”, a adăugat aceasta.

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Rezistența la antibiotice, o amenințare globală

Antibioticele sunt eficiente împotriva bacteriilor, dar nu și împotriva virusurilor care provoacă răcelile și gripa. Utilizarea lor în situații nepotrivite le oferă bacteriilor rezistente mai multe șanse să se răspândească.

Rezistența bacteriilor la antimicrobiene a fost asociată cu peste 4,7 milioane de decese la nivel mondial în 2021. În 2023, aproximativ una din șase infecții bacteriene confirmate în laborator la nivel global era rezistentă la antibiotice.

Această problemă reprezintă o amenințare deosebită pentru persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, pacienții spitalizați și nou-născuții.

Uniunea Europeană încearcă să îmbunătățească nivelul de informare al cetățenilor și al profesioniștilor din domeniul sănătății. Un exemplu este recomandarea recentă a Consiliului privind combaterea rezistenței antimicrobiene prin abordarea „O singură sănătate”. Campania „Beat the Bug” face parte din această strategie.

România, printre țările în care persistă concepțiile greșite despre antibiotice

Rezistența antimicrobiană nu ține cont de granițe și necesită coordonare la nivel mondial. În același timp, statele membre ale Uniunii Europene nu se află toate la același nivel în ceea ce privește conștientizarea problemei.

Prin urmare, jocul îi încurajează pe participanții din diferite țări să formeze echipe și să își împărtășească informațiile.

România se caracterizează printr-un nivel ridicat de automedicație cu antibiotice și un nivel scăzut de conștientizare, conform sursei citate. Conform sondajului Eurobarometru, aproximativ 39% dintre respondenți încă mai cred că antibioticele distrug virusurile.

Din acest motiv, este importantă dezvoltarea cunoștințelor de bază despre antibiotice și promovarea consultului medical.

Ce recomandări face Comisia Europeană

Comisia Europeană recomandă administrarea antibioticelor numai dacă au fost prescrise de un cadru medical. Persoanele care nu sunt sigure cum trebuie să le ia sunt îndemnate să ceară sfatul medicului sau farmacistului.

Antibioticele nu trebuie împărțite cu alte persoane, iar resturile trebuie eliminate cu grijă, prin programele locale specializate.

Prevenirea infecțiilor poate reduce nevoia de a utiliza antibiotice. Printre măsurile recomandate se numără spălarea mâinilor după folosirea toaletei și înainte de masă, spălarea fructelor și legumelor, folosirea ustensilelor de bucătărie curate și rămânerea acasă în timpul bolii.

Campania „Beat the Bug” pune la bătaie peste 500.000 de V-Bucks, moneda virtuală folosită în Fortnite. Clasamentul va fi înghețat pe 18 noiembrie 2026, cu ocazia Zilei europene de sensibilizare privind utilizarea antibioticelor.

Editor : C.S.

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