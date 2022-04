Comisia Europeană pregătește o directivă împotriva proceselor abuzive de intimidare a jurnaliștilor și activiștilor

Comisia Europeană a adoptat miercuri măsuri pentru a îmbunătăți protecția jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului împotriva procedurilor judiciare abuzive.

Procesele strategice împotriva mobilizării publice, cunoscute sub prescurtarea SLAPP (Strategic lawsuits against public participation), reprezintă o formă specială de hărțuire utilizată în principal împotriva jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului pentru a preveni sau a penaliza acțiunile acestora de luare de atitudine cu privire la chestiuni de interes public. Directiva propusă are ca obiect acțiunile SLAPP în materie civilă și cu implicații transfrontaliere. Pe baza noilor dispoziții, judecătorii vor putea să respingă rapid acțiunile vădit nefondate introduse împotriva jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului. Directiva prevede, de asemenea, mai multe garanții procedurale și căi de atac, cum ar fi despăgubiri pentru daune și sancțiuni disuasive pentru inițierea de procese abuzive. În același timp, Comisia adoptă o recomandare complementară pentru a încuraja statele membre să își alinieze normele naționale la legislația UE propusă și în ceea ce privește cauzele care nu au o dimensiune transfrontalieră și în ceea ce privește alte proceduri, nu numai cele în materie civilă. Recomandarea invită, de asemenea, statele membre să ia o serie de alte măsuri, cum ar fi formarea și sensibilizarea, pentru a combate acțiunile SLAPP.

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „Am promis că îi vom proteja mai bine pe jurnaliști și pe apărătorii drepturilor omului de cei care încearcă să îi reducă la tăcere. Noua reglementare face acest lucru. Într-o democrație, banii și puterea nu pot conferi nimănui un avantaj în fața adevărului. Prin aceste măsuri, contribuim la protejarea celor care își asumă riscuri și iau atitudine atunci când este în joc interesul public – atunci când semnalează, de exemplu, suspiciuni de spălare de bani și de corupție, probleme legate de mediu și climă sau alte aspecte care sunt importante pentru noi toți.”

Directiva propusă le oferă instanțelor și persoanelor care sunt ținta acestor acțiuni instrumente prin care să răspundă în cazul inițierii de proceduri judiciare vădit nefondate sau abuzive. Garanțiile propuse se vor aplica în cauzele civile cu implicații transfrontaliere. Se preconizează că de aceste garanții vor beneficia în special jurnaliștii și persoanele sau organizațiile implicate în apărarea drepturilor fundamentale și a unei serii de alte drepturi, cum ar fi drepturile în domeniul mediului și al climei, drepturile femeilor, drepturile persoanelor LGBTIQ, drepturile persoanelor cu origine rasială sau etnică minoritară, drepturile lucrătorilor sau libertățile religioase, dispozițiile vizând însă toate persoanele angajate în mobilizarea publică pe chestiuni de interes public. Garanțiile au ca obiectiv să asigure echilibrul dintre accesul la justiție și dreptul la viață privată, pe de o parte, și protecția libertății de exprimare și de informare, pe de altă parte.

Recomandarea Comisiei, adoptată astăzi, completează directiva și încurajează statele membre să se asigure că la nivel național există cadrele juridice ce prevăd garanțiile necesare, similare celor de la nivelul UE, pentru a soluționa cazurile de SLAPP care nu au o natură transfrontalieră. Acest lucru include asigurarea garanțiilor procedurale pentru respingerea rapidă a procedurilor judiciare vădit nefondate. Statele membre ar trebui să se asigure că normele lor aplicabile în materie de defăimare – unul dintre motivele cele mai des invocate pentru lansarea unei acțiuni SLAPP – nu au un impact nejustificat asupra libertății de exprimare, asupra existenței unui mediu deschis, liber și pluralist al mass-mediei și asupra mobilizării publice; sunt disponibile cursuri de formare pentru profesioniștii din domeniul juridic și persoanele care pot fi ținta acestor acțiuni, astfel încât aceștia să își îmbunătățească cunoștințele și abilitățile pentru a face față în mod eficace procedurilor judiciare de acest tip. Rețeaua europeană de formare judiciară (EJTN) se va implica pentru a asigura coordonarea și diseminarea informațiilor în toate statele membre; se vor organiza campanii de sensibilizare și de informare, astfel încât jurnaliștii și apărătorii drepturilor omului să poată recunoaște caracteristicile unei acțiuni SLAPP atunci când sunt ținta acesteia; persoanele care sunt țintele acțiunilor SLAPP pot beneficia de sprijin individual și independent, cum ar fi cel oferit de cabinetele de avocatură care le oferă consiliere și reprezentare juridică pro bono; începând cu 2023, vor trimite anual Comisiei date agregate colectate la nivel național cu privire la proceduri judiciare vădit nefondate sau abuzive împotriva mobilizării publice.

Propunerea de directivă trebuie să fie negociată și adoptată de Parlamentul European și de Consiliu înainte de a deveni un act legislativ al UE.

Recomandarea Comisiei este direct aplicabilă. Statele membre vor trebui să îi trimită Comisiei un raport cu privire la acțiunile prin care au dat curs recomandării la 18 luni de la adoptarea acesteia.

