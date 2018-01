De ce sunt nemulțumiți oamenii în comuna în care curge apă minerală la robinet

Apă minerală la robinet. Nu o beau doar oamenii, ci și animalele din Pogăneşti, judeţul Timiş. Oamenii spun că apa are proprietăţi benefice, dar nimeni nu vrea să facă din asta o afacere.

- Beau dimineaţă, nu beau toată ziua.

- E apă minerală, unii oameni beau şi se şi vindecă de apa asta.

- Am arsuri la stomac şi beau în fiecare dimineaţă jumătate de litru şi mi-e mai bine. Beau animalele, se fierbe fasolea, la orice îi bună.

Zăcământul de apă minerală a fost descoperit în 2012, din întâmplare.

„În urmă cu șase ani, autorităţile au început săpăturile pentru introducerea sistemului de canalizare în localitate. Aici au făcut primul foraj şi la 200 de metri adâncime au descoperit apă. Imediat şi-au dat seama că este vorba despre apă minerală după mirosul puternic de fier”, relatează Caterina Ledrer, jurnalist Digi24 Timişoara.

Probele trimise la un laborator din Bucureşti au confirmat că apa este natural minerală. Problema autorităţilor este că nu pot exploata zăcământul. Bugetul comunei nu permite o astfel de investiţie şi nicio firmă nu s-a arătat interesată până acum.

„Se poate deschide şi un centru spa. I-am făcut analizele la Bucureşti, am vrut să vedem ce are şi am făcut o comparaţie cu apa minerală de la Buziaş. Calitatea apei este chiar mai bună ca la Buziaş. Apa este introdusă în reţea: la maşini de spălat, la tot. Beau vacile apă minerală într-o veselie”, spune Dumitru Pecorat, primarul comunei Bârna.

Autorităţile locale nu pot cere finanaţări europene nerambursabile pentru a exploata apa minerală pentru că localitatea Pogăneşti nu are statut de staţiune.