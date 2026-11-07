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Video Concedieri masive la STB: peste 800 de angajați sunt trimiși acasă. Societatea vrea să reducă la maximum cheltuielile

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Foto: Facebook/Societatea de Transport Bucureşti
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Peste 800 de angajați ai Societății de Transport București (STB), inclusiv șoferi și vatmani, vor fi dați afară până la finalul anului, în contextul în care instituția care e în insolvență vrea să reducă la maximum cheltuielile.

Sute de angajați ai Societății de Transport București ar urma să plece în urma unei restructurări ample. Din cele 1.700 de posturi care sunt în curs de desființare, aproximativ 900 sunt deja vacanțe, potrivit administratorului judiciar Remus Borza. Acesta susține că măsura e necesară pentru reducerea cheltuielilor și acuză inclusiv abuzuri în privința concediilor medicale. Într-un interviu recent pentru DC News, administratorul judiciar a spus că există un număr mare de zile de concediu. Unii angajați ajung la aproximativ 60 de zile de concediu de odihnă pe an și încă 90 până la 100 de zile de concediu medical, iar în unele cazuri chiar 180 de zile. Prin urmare, există suspiciuni privind folosirea abuzivă a concediilor medicale, notează jurnalista Digi24 Cezara Scutari.

Reprezentanții STB au transmis pentru Digi24 că societatea e în proces de restructurare în continuarea măsurilor inițiate de Primăria Capitalei, iar cheltuielile trebuie reduse la maximum. Mai mult, un nou plan de reorganizare este planificat și pentru anul viitor.

Potrivit sindicatelor, concedierile colective ar trebui finalizate până pe 17 decembrie, iar angajații ale căror posturi dispar ar putea primi între 2 și 4 salarii compensatorii, în funcție de vechime. S-ar putea ocupa alte posturi vacante în urma unui concurs.

Sindicaliștii au transmis că, din unele informații, din cei 800 de angajați, doar puțini sunt din TESA, restul sunt muncitori, ceea ce îi nemulțumește, sunt revoltați și nu exclud organizarea unui protest sau să facă pașii pentru o grevă în perioada următoare.

Editor : Ș.R.

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