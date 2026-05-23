Video Concert cu risc în București: Mii de fani ai artistului Max Korzh sunt pe străzi. Poliția este în alertă

Mii de fani ai artistului Max Korzh sunt pe străzi. Foto: Captură video

Mega-concert în acestă seară în Capitală. Mii de fani ai artistului Max Korzh din Belarus sunt pe străzi, în drum spre Arena Națională. Zeci de mii de oameni, din 50 de țări, sunt așteptați la concert. Încă de zilele trecute în Capitală au venit tineri din Ucraina, Polonia, Lituania și Republica Moldova. Sunt măsuri stricte de securitate în zonă.

ACTUALIZARE Mii de fani au plecat într-un marș către Arena Națională. Acești oameni se opresc o dată la câteva minute, dansează, cântă. Se pare că pentru ei a început deja distracția pentru această seară.

Fanii sunt însoțiți de forțe de ordine, de numeroși jandarmi, și chiar supravegheați dintr-un elicopter. Oamenii se distrează, este foarte multă voie bună în prezent și se pare că toți acești fani se pregătesc pentru concertul din această seară de pe Arena Națională.

Mii de tineri din zeci de țări au venit special în România pentru artistul din Belarus, aproape necunoscut în țara noastră.

Poliția este în alertă mai ales după violențele de la Varşovia, de la concertul artistului din Belarus. Fanii dezlănțuiți ai lui Max Korzh au zguduit capitala Poloniei. Au fost reţinuți peste 100 de oameni pentru agresiuni şi deţinere de droguri.

Vor fi restricții de circulație pe mai multe artere din Capitală pentru concertul de sambătă.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor acţiona în sistem integrat pentru un climat de ordine şi siguranţă publică în Capitală.

"Particularitatea acestui eveniment constă în faptul că publicul participant este din peste 50 de ţări. De asemenea, încă de ieri, colegii de la poliţie împreună cu colegii jandarmi au desfăşurat acţiuni preventive în cele mai importante puncte din oraş, în Centrul Vechi şi în Gara de Nord, acolo unde au reuşit să transmită recomandări pentru fanii artistului şi să transmită importanţa respectării măsurilor de ordine", a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Ana Maria Burchi.

Burchi a menţionat că au fost generate coduri QR care redirecţionează către site-ul Jandarmeriei Române, unde sunt postate recomandări în mai multe limbi străine, pentru că nu toţi participanţii sunt vorbitori de limbă engleză.

"Acolo fanii pot intra pentru a găsi informaţii utile pentru evenimentul de sâmbătă. În acest context, aş dori să precizez şi faptul că în cadrul acestei misiuni vom fi ajutaţi inclusiv de animalele de serviciu (...), vor fi caii Jandarmeriei, de asemenea câini specializaţi în detectarea substanţelor explozive şi a substanţelor interzise. Avem în cadrul dispozitivului de ordine publică inclusiv colegii de la dialog vorbitor de mai multe limbi străine, pentru că, aşa cum precizam, nu toţi sunt vorbitori de limbă engleză", a mai spus Ana Maria Burchi.

Rapper-ul Max Korzh a reușit să obtină o performanță uluitoare. A vândut toate biletele la concertul său de pe Arena Națională în timp record, majoritatea cumpărate de străini, aproape 39.000 - din țări precum Ucraina, Polonia și Republica Moldova, spun organizatorii concertului.

Stilul lui Max Korzh atrage mii de tineri din întreaga lume, îmbină energia puternică cu mesaje aparent simple, dar profunde care stârnesc emoție. Iar muzica lui umple stadioane. De exemplu, el a reacționat imediat după invazia Rusiei în Ucraina. A compus piese anti-război şi a devenit persona non-grata la Kremlin.

