Concluziile Șefului Direcției Mobilizare al Statului Major, după exerciţiul MOBEX: Prezență bună, 83%, dar o medie de vârstă înaintată

Data actualizării: Data publicării:
PRAHOVA - MOBEX PH-DB 24 - 4 SEP 2024
Mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov nu are legătură cu un conflict iminent. Sursa foto: Inquam Photos / George Calin
Din articol
Participare: 83% Problema vârstei

Şeful Direcţiei Personal şi Mobilizare din Statul Major al Apărării, Iulian Daniliuc, afirmă că gradul de prezenţă la exerciţiul de mobilizare MOBEX a fost de 83% şi a precizat că toţi rezerviştii Ministerului Apărării au primit echipament nou.

El a adăugat că rezerviştii şi-au îndeplinit bine sarcinile repartizate în cadrul acestui exerciţiu. „Deşi iniţial au fost manifestate uneori atitudini de surprindere sau chiar de îngrijorare la începutul exerciţiului, la finalul acestuia au plecat cu un moral ridicat şi dorinţa de a participa mai des la astfel de exerciţii. Surprinzător, ar spune unii. Este cel mai înalt grad de satisfacţie pe care l-am întâlnit la exerciţii de mobilizare în cei trei ani de când lucrez în această direcţie”, a mai afirmat Iulian Daniliuc, scrie News.ro.

Iulian Daniliuc a precizat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că exerciţiul MOBEX a avut loc în perioada 13 – 20 octombrie, în Bucureşti şi Ilfov.

„MOBEX-ul Bucureşti-Ilfov 25 a fost organizat în perioada 13-20 octombrie în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, în scopul evaluării capacităţii de planificare, organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice de pregătirea populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare, într-o situaţie a declarării stării de mobilizare parţială a structurilor aparţinând instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării din aceste două unităţi administrativ-teritoriale”, a declarat Iulian Daniliuc.

El a precizat că la acest exerciţiu au participat, pe lângă structurile MApN, şi MAI, SRI, STS, ANP, precum şi autorităţi locale şi agenţi economici.

Participare: 83%

Iulian Daniliuc a menţionat că la activitate au fost prezenţi 83% dintre rezervişti.

„S-a reuşit anunţarea în procent de 100%, din datele primite de la colegii noştri de la Ministerul Afacerilor Interne, aceasta fiind executată direct, adică prin înmânarea ordinului de chemare către rezervişti, prin aparţinător, dacă acesta nu este acasă ordinul se poate înmâna soţiei, mamei unei persoane care stă la domicilu sau prin afişare, dacă nu este nimeni la domiciliul respectiv. Gradul de prezenţă la activitate a fost de 83% pe cele două unităţii administrative teritoriale pentru toate structurile, deci incluzând Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, SRI, STS şi ANP”, a explicat şeful Direcţiei Personal şi Mobilizare din Statul Major al Apărării.
El a adăugat că în Bucureşti şi în Ilfov nu există niciun poligon care poate fi folosit pentru antrenarea rezerviştilor şi a militarilor activi.

„În cele două structuri, Ministerul Apărării Naţionale şi STS, gradul de prezenţă a fost de 81%, nivelul de instruire atins prin ieşirea în poligon fiind de 71%. La acest exerciţiu de mobilizare am avut un specific aparte. În cele două unităţi administrativ-teritoriale, adică Bucureşti şi Ilfov, nu avem niciun poligon care poate fi folosit pentru antrenarea rezerviştilor şi a militarilor activi pentru trageri. De aceea, am fost obligaţi să folosim poligoanele din cele cinci judeţe adiacente Ilfovului, un număr de şapte poligoane pe care le-am folosit pentru instruire”, a transmis Iulian Daniliuc.
El a subliniat că toţi rezerviştii MApN au fost echipaţi cu echipament nou şi nu au avut loc măsurători.

„Toţi rezerviştii Ministerului Apărării au fost echipaţi cu echipament la categoria nou din depozitele unităţilor. Nu au avut loc măsurători sau alte activităţi de genul ăsta. Toţi au primit echipament nou cu toate elementele de echipament”, a afirmat Iulian Daniliuc.

El a precizat că rezerviştii MApN au primit o masă caldă, doi litri de apă şi a fost decontat transportul celor care au domiciliul în afara Bucureştiului sau Ilfovului.

Problema vârstei

Iulian Daniliuc a mai declarat că rezerviştii şi-au îndeplinit bine sarcinile repartizate în cadrul exerciţiului.

„Putem aprecia faptul că rezerviştii şi-au îndeplinit bine sarcinile repartizate în cadrul exerciţiului. Deşi iniţial au fost manifestate uneori atitudini de surprindere sau chiar de îngrijorare la începutul exerciţiului, la finalul acestuia au plecat cu un moral ridicat şi dorinţa de a participa mai des la astfel de exerciţii. Surprinzător, ar spune unii. Este cel mai înalt grad de satisfacţie pe care l-am întâlnit la exerciţii de mobilizare în cei trei ani de când lucrez în această direcţie", a mai afirmat Iulian Daniliuc.

El a adăugat că o concluzie a exerciţiului a fost că toate structurile participante la exerciţiu sunt în măsură să atingă capacitatea de luptă după o perioadă de instruire.

„Printre concluziile finale ale exerciţiului putem menţiona toate structurile participate la MOBEX sunt în măsură să atingă capacitatea de luptă sau operaţională completă după o perioadă de instruie specifică fiecarei structuri în funcţie de misiunea care o are. De asemenea una din concluzii este faptul că - am sesizat-o la fiecare exerciţiu de mobilizare, vârsta destul de înaintată a rezervei de mobilizare. În acest sens, Ministerul Apărării a propus pentru modificare legea 446 din 2006. Introducând serviciul de soldat gradat voluntar în termen. Din câte ştiu, aseară a fost agreată deja în comisiile reunite ale Parlamentului”, a mai declarat şeful Direcţiei Personal şi Mobilizare din Statul Major al Apărării.

Nereguli grave la spitalul din Constanța, unde o tânără a murit după...
