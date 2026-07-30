Un șofer responsabil pentru o șicanare în trafic, care a dus la decesul unei persoane, a fost condamnat definitiv la 12 ani de închisoare. Șoferul de TIR din Călărași a fost condamnat definitiv pentru că în urmă cu 5 ani a provocat un teribil accident după ce s-a tachinat pe șosea cu un alt șofer. Ioana Ciurlea ne spune ce s-a întâmplat, mai exact.

Principala probă a acestui proces întins pe aproape 5 ani a fost o filmare surprinsă de o cameră de bord a unui șofer care circula din sens opus. Aparatul a înregistrat exact momentul impactului. Când tirul frânează brusc de la 90 la 5 km/h și nu mai dă nicio șansă camionetei din spate. Practic, camioneta a fost prinsă între două tiruri. Unul era condus de un tânăr de 27 de ani, celălalt de tatăl său. Pasagerul camionetei a fost ucis, iar șoferul a scăpat doar pentru că a avut prezența de spirit să tragă puțin de volan.

Accidentul s-a produs pe Drumul European 70, dar șoferul camionetei a declarat în instanță că șoferii celor două tiruri l-au șicanat încă de la intrarea în Alexandria.

La un moment dat, unul dintre ei i-ar fi spus prin stație că îl va răsturna.

Inițial, șoferul care a provocat accidentul a fost acuzat de ucidere din culpă, apoi procurorii i-au schimbat încadrarea la omor, iar acum o instanță a decis că pentru această acuzație va sta în închisoare aproape 12 ani.

Judecătorii au hotărât ca șoferul să nu mai conducă 5 ani, după ce își execută pedeapsa, iar compania la care avea asigurare are de plătit 1,7 milioane de lei daune morale.

Editor : Sebastian Eduard