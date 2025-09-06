Șoferii români care călătoresc în Bulgaria trebuie să manifeste atenție sporită. Începând de duminică, 7 septembrie, camerele de taxare din țara vecină vor măsura viteza medie a autoturismelor, nu doar pe cea maximă. Harta cu locurile unde sunt instalate toate aceste camere a fost publicată deja pe site-ul Administrației Naționale a Taxelor din Bulgaria, anunță Digi24.

Începând cu 7 septembrie, camerele de taxare din Bulgaria vor începe să măsoare nu doar viteza maximă a vehiculelor, ci și viteza medie pe anumite porțiuni de drum, transmite Novinite. Astfel, șoferii care depășesc limitele legale vor primi automat amenzi electronice.

Profesorul Oleg Asenov, șeful Administrației Naționale a Taxelor, a explicat pentru NOVA că schimbarea vizează reducerea vitezei excesive, în special pe autostrăzi și pe porțiunile de drum predispuse la accidente.

„A venit momentul ca aceste camere să-și deschidă ochii și pentru încălcările de viteză medie,” a spus el, subliniind că sancționarea va începe de la miezul nopții, pe 7 septembrie. El a apreciat drept pozitiv faptul că informațiile despre locațiile camerelor se răspândesc rapid pe rețelele sociale, deoarece acest lucru ajută la conștientizarea șoferilor și îi încurajează să respecte regulile de circulație.

Potrivit lui Asenov, înainte ca noile reguli să intre oficial în vigoare, au fost înregistrate cifre șocante: pe Centura Nordică a Sofiei, una dintre cele mai atent monitorizate porțiuni online, încălcările au inclus o viteză medie de peste 200 de kilometri pe oră. Astfel de viteze, a avertizat el, sunt periculos de mari, crescând semnificativ riscul de accidente grave. Orice șofer care repetă un comportament similar după lansarea sistemului va fi imediat amendat.

Directorul a confirmat, de asemenea, că numărul zonelor monitorizate se va extinde treptat. Sunt deja în curs de desfășurare discuții cu Poliția Rutieră pentru a se asigura că, până la sfârșitul anului, aproximativ 1.200 de kilometri de autostrăzi și drumuri de primă clasă vor fi acoperiți de sistemul de control al vitezei medii.

Editor : C.A.