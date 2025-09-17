Live TV

Conducerea Parlamentului discută propunerea lui Nicuşor Dan pentru înfiinţarea Comandamentului Nodului Logistic

plenul senatului
Foto: Inquam Photos / George Călin

Conducerile Senatului şi Camerei Deputaţilor se reunesc în şedinţă, miercuri, de la ora 15:30, pentru a analiza o scrisoare din partea şefului statului, Nicuşor Dan, care propune Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic - România.

Şedinţa va avea loc în format online.

Printr-o altă scrisoare, aflată pe agenda Birourilor permanente reunite, Nicuşor Dan informează Parlamentul că a aprobat prepoziţionarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al SUA şi mijloace de protecţia forţei şi a unor aeronave ISR şi de supraveghere la Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu, relatează Agerpres.

Birourile permanente reunite vor lua act şi de aprobarea prealabilă a Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din cele două Camere pentru iniţierea de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente, a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie Corvetă uşoară din clasa HISAR.

Editor : M.B.

