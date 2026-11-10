Conductă de gaze spartă de muncitori lângă un liceu din Craiova. 200 de elevi și 30 de profesori au fost evacuați

Un liceu din centrul Craiovei a fost evacuat după ce o conductă de gaze a fost spartă de muncitori. La fața locului intervin angajați ai distribuitorului de gaze, pompieri și polițiști.

ACTUALIZARE 10.15 Din primele informații, conducta a fost spartă din greșeală de muncitorii care reparau gardul liceului.

A fost evacuată și o grădiniță din zonă, deoarece nu mai poate fi încălzită și nu mai poate fi pregătită mâncarea pentru copii, în condițiile în care gazele au fost oprite.

Autoritățile speră ca în cursul zilei de astăzi să fie remediată această problemă și de mâine să fie reluate cursurile în condiții normale.

Știrea inițială: „În aceste momente, intervenim în zona Liceului «Petrache Trişcu» din municipiul Craiova, în urma fisurării unei conducte de gaze, ca urmare a unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator. La faţa locului se intervine cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă şi o autospecială CBRN. Pentru prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, pompierii au balizat şi delimitat zona, iar preventiv au dispus evacuarea elevilor din şase săli de clasă, aproximativ 200 de elevi şi 30 de cadre didactice”, a anunţat ISU Dolj.

De asemenea, autoritățile au închis strada pe care se află acest liceu. A fost oprită alimentarea cu gaze în zonă pentru a evita o explozie.

Editor : M.B.