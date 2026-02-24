Live TV

Consiliul Concurenței a aprobat preluarea supermarketurilor La Cocoș de către grupul Schwarz. Ce condiții trebuie respectate

ID239803_INQUAM_Photos_George_Calin
Condițiile impuse urmăresc menținerea modelului comercial al rețelei La Cocoș, bazat pe prețuri reduse și volume mari de vânzări. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Consiliul Concurenței a anunțat marți că a autorizat, cu condiții, preluarea lanțului românesc de supermarketuri La Cocoș de către grupul german Schwarz, proprietarul rețelelor Lidl și Kaufland din România. Decizia vine la opt luni după ce compania germană a anunțat intenția de a cumpăra supermarketurile românești.

Potrivit autorității de concurență, tranzacția prin care grupul Schwarz, prin Project Brazil Beta GmbH, preia Supermarket La Cocoș SA a fost analizată printr-o investigație detaliată, având în vedere impactul potențial asupra pieței de retail alimentar.

„Acesta este al doilea caz din istoria autorității în care am declanșat o investigație în analiza unei concentrări economice, ceea ce evidențiază importanța acestei tranzacții și impactul său potențial asupra pieței. Ca urmare, autorizarea a fost condiționată de angajamente clare, menite să protejeze concurența și interesele consumatorilor”, a declarat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

Potrivit comunicatului de presă trimis de instituție, condițiile impuse urmăresc menținerea modelului comercial al rețelei La Cocoș, bazat pe prețuri reduse și volume mari de vânzări, protejarea furnizorilor și asigurarea unui nivel adecvat de concurență pe piață.

Prețurile și modelul comercial trebuie păstrate

Grupul Schwarz s-a angajat să mențină strategia actuală de preț a magazinelor La Cocoș, fără a depăși marja brută de referință, pentru o perioadă de patru ani de la finalizarea tranzacției. De asemenea, compania nu va putea închide sau limita activitatea rețelei La Cocoș timp de cinci ani și va menține brandul și formatul actual al magazinelor în aceeași perioadă.

Autoritatea de concurență a precizat că aceste măsuri au rolul de a păstra poziționarea magazinelor La Cocoș sub nivelul mediu al prețurilor de pe piață, în beneficiul consumatorilor.

Printre angajamentele asumate de cumpărător se numără și extinderea rețelei La Cocoș la nivel național, prin deschiderea de magazine sau demararea procedurilor pentru noi unități în următorii cinci ani.

Consiliul Concurenței consideră că această măsură va crește accesibilitatea consumatorilor la acest tip de magazin și va intensifica concurența pe piața de retail alimentar.

În plus, grupul Schwarz va menține compania La Cocoș separată de structurile corporative și operaționale ale Kaufland România și Lidl România pentru o perioadă de cinci ani, pentru a păstra independența comercială a rețelei.

Totodată, compania nu va putea face achiziții sub pragurile de notificare pe piața de retail alimentar și va avea obligația de a informa Consiliul Concurenței despre achiziția sau închirierea de spații comerciale și despre planurile de deschidere a magazinelor.

Furnizorii existenți vor fi protejați

Grupul Schwarz și-a asumat și protejarea furnizorilor exclusivi ai rețelei La Cocoș. Astfel, timp de doi ani de la finalizarea tranzacției, compania va menține relațiile comerciale cu furnizorii care livrează produse doar către La Cocoș și nu colaborează cu Lidl sau Kaufland.

Potrivit Consiliului Concurenței, această măsură urmărește menținerea sortimentelor existente în magazine și limitarea presiunii comerciale asupra furnizorilor.

În România, activitatea grupului Schwarz este concentrată pe comerțul cu amănuntul de produse de consum curent, în special alimentare, prin intermediul magazinelor Kaufland și Lidl.

Lanțul de supermarketuri La Cocoș operează în prezent magazine în Ploiești (două unități), București și Brașov. În cursul anului 2025, compania a deschis alte trei magazine, în Pitești, Craiova și Arad.

