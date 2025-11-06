Consiliul Concurenței condiționează tranzacția Schwarz–La Cocoș: „Prețurile mici trebuie să rămână”

Consiliul Concurenţei a cerut grupului german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland, o serie de angajamente clare pentru a aproba preluarea reţelei româneşti de supermarketuri La Cocoş. Principala temere, conform comunicatului transmis, este că modelul La Cocoş, care este cunoscut pentru marje reduse şi preţuri foarte mici, ar putea fi modificat după preluare.

Potrivit instituţiei, achiziţia ar putea afecta atât piaţa comerţului cu amănuntul, cât şi piaţa achiziţiilor de produse alimentare şi nealimentare de consum curent.

„Dorim să se păstreze modelul de business al La Cocoş, bazat pe marje reduse şi preţuri mici pentru consumatori. Principala noastră îngrijorare este că acest format ar putea fi schimbat, ceea ce ar putea duce la creşterea preţurilor”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Impactul? Pentru consumatori, asta ar însemna mai puţine opţiuni ieftine într-o perioadă în care preţurile alimentelor sunt deja ridicate.

Pentru a elimina aceste riscuri, conform Consiliului, grupul Schwarz poate trimite propuneri de angajamente care să asigure păstrarea condiţiilor concurenţiale.

Acestea vor fi analizate de autoritate în perioada următoare, potrivit anunțului.

Furnizorii şi rivalii pot trimite observaţii

Consiliul Concurenţei aşteaptă puncte de vedere şi din partea furnizorilor sau a altor retaileri afectaţi de tranzacţie.

Observaţiile pot fi trimise prin e-mail sau prin poştă, la sediul instituţiei.

Potrivit Consiliului Concurenței, grupul Schwarz operează în România aproape 200 de magazine Kaufland şi aproximativ 400 Lidl.

Reţeaua La Cocoş are doar şase magazine, însă toate se află pe pieţe unde Schwarz este deja prezent.

Acest lucru ar putea duce, potrivit Consiliului, la „consolidarea poziţiei entităţii rezultate şi la reducerea opţiunilor pentru consumatori”.

În plus, în cazul unor furnizori, vânzările către La Cocoş reprezintă chiar şi 90% din cifra lor de afaceri, ceea ce ar putea crea dependenţă şi vulnerabilitate.

La Cocoş, retailerul românesc care a atras atenţia gigantului european

Pe o piaţă alimentară estimată la 150–170 de miliarde de lei anual şi dominată de mari grupuri internaţionale, La Cocoş este singurul retailer românesc care a depăşit pragul de 1 miliard de lei cifră de afaceri în 2024.

Cele şase magazine sunt de mari dimensiuni şi combină elemente de hipermarket, discount şi cash&carry, motiv pentru care atrag volume mari şi clienţi numeroşi.

Modelul de business a atras atenţia grupului Schwarz, cel mai mare retailer din Europa, cu afaceri de 175 de miliarde de euro anual.

„Compania La Cocoş a dezvoltat un model de afaceri impresionant şi are un potenţial de creştere semnificativ”, a spus în urmă cu câteva luni Christian Groh, preşedintele Consiliului de Administraţie al Schwarz Corporate Solutions.

La momentul anunţării intenţiei de preluare, reprezentanţii celor două părţi afirmau că obiectivul este extinderea lanţului La Cocoş în Europa, pe lângă accelerarea dezvoltării din România.